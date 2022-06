De la Barrera: “Si ganamos nosotros, a ver quién es el que no puede volver por Coruña”

Llega el partido de la temporada y el fútbol ha querido situar frente a frente a Rubén de la Barrera, entrenador coruñés y deportivista de corazón, con su ex equipo, con el mismo que hace cosa de un año entrenaba. Nada más vencer al Linares, Borja Jiménez bromeó con el componente especial que la cita de mañana a las seis tiene para el actual entrenador del Albacete. “Han hecho un buen año, están aquí con el mismo objetivo que nosotros y el míster supongo que no querrá ascender, porque si no no podrá volver por su ciudad. Así que es cuestión de comentárselo y ya está”, declaró el entrenador blanquiazul.

Esta mañana Rubén de la Barrera, al ser preguntado por estas palabras en rueda de prensa, dejó claro que su objetivo es llevar al Albacete al fútbol profesional. “Querer ascender, quiero ascender y sí que tengo pensado volver a La Coruña pase lo que pase y, si ganamos nosotros, a ver quién es el que no puede volver por ahí”.

El técnico coruñés explicó que ve a su equipo muy preparado para el reto del ascenso contra el Deportivo y que físicamente están a un gran nivel. “Están a tope, a tope, que no hay otra que estar así. Llegamos al partido que queríamos llegar. Vamos a jugar en un escenario que nos va a exigir y que a la vez nos ilusiona muchísimo y ojalá podamos hacer el partido que queremos hacer mañana allí y lograr el ascenso”, señaló.

De la Barrera reconoció también que no quería tener enfrente al Deportivo en un partido como el de mañana en Riazor, pero el fútbol manda. “Son cosas del fútbol y ni Dépor ni yo queríamos vernos las caras en este partido lógicamente, pero tiene esto. Así que mañana afrontarlo con la profesionalidad y la responsabilidad que requiere e intentar hacer el partido más competitivo posible”, apuntó.

El Dépor jugará en casa, ante su afición y en un estadio llena, pero Rubén de la Barrera espera poder transformar los aspectos que sobre el papel juegan en su contra. “Vamos a intentar transformar todo lo que está en contra en favorable, hacer un buen partido. Tenemos delante la oportunidad de muchas cosas, de querer más que ellos ese ascenso, de gestionar mejor todo ese ambiente, de lograrlo en el mejor de los escenarios. Una serie de retos que tenemos ante nosotros superatractivos y en este nivel y en esta categoría probablemente estemos hablando del mejor escenario posible para acometer lo que vamos a intentar hacer allí mañana”, concluyó.