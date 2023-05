De la Barrera confirma que Quiles tendrá minutos en el Pontevedra-Deportivo

Ideas que va metiendo

"Muchas cosas. Parece que estamos metiendo muchas cosas pero es un vestuario que asimila y eso lo aprovechamos. Como staff, estamos disfrutando de esta semana"

"Pienso en construir mentalidad y que los jugadores tengan recursos. Ponga a quién ponga no me voy a equivocar. Todos están con ganas y reenganchados y por la labor"

Salida de balón: "Son matices que forman parte de una idea común. La intención es hacer llegar el balón en las mejores condiciones a la gente de arriba y que, a partir de ahí, se pueda acelerar el ataque"

Apercibidos y Quiles

"Ceros riesgos, no jugarán. Quiles sí puede estar. Tiene alta médica y deportiva. Es un jugador importante y minutos tendrá seguro. Veremos si de inicio o según vaya el partido"

"Quiles encaja sólo. Bendito problema"

Caso Pablo Martínez

Sufrió molestias durante la semana: "Es el jugador en una situación más especial y vamos a pensar más en el día de mañana que en el de hoy"

El partido contra el Pontevedra

"Está en juego la opción de ser tercero pero hay algo más importante, recuperar el espíritu ganador que este equipo tiene que tener. Eso supera el reto de ser tercero. Es construir mentalidad ganadora y eso nos prepara para lo siguiente"

Mala racha fuera: “Ahí voy a contracorriente. No tenemos que esperar a que ocurra algo fuera de casa para creerlo. Hay que ir con la mentalidad adecuada para ganar y que la consecuencia de eso sea ganar

"Mañana es el primer partido de play off en términos de preparación. Esta semana hemos podido andar en más cosas. Es competir, es dejar la portería a cero, es ganar"

"El partido es para mostrar hambre y prepararnos para lo siguiente. Competir y ganar"

Trilli y su rendimiento

"Ha estado un tiempo prolongado fuera. Lo que le he visto hacer el año pasado lo sigue haciendo. De aquí al final tiene que ser su peor partido, tiene que ir para delante"

"No me gusta hablar de lo que ocurrió, me gusta el presente. SDDe lo dije: quiero llevar a Trilli y a todos al fútbol profesional y, para eso, la gente tiene que estar predispuesta. Borrón y cuenta nueva. Veo al chaval conectado, con ganas de hacer cosas y de reinvindicarse. Tiene que sentir confianza para dar pasos adelante y justificar la decisión del entrenador del ponerlo"

Racing de Ferrol y descenso granate

"Ojalá en poco tiempo estemos en categorías profesionales, y si puede ser en Primera, mucho mejor"