Barral: “Tenemos incluso por encima de lo que creíamos que podíamos conseguir”

Richard Barral analizó la plantilla del Deportivo de La Coruña de cara al arranque de la Segunda B, una vez finalizado el mercado de fichajes. “Hemos conseguido gente importantísima, que tenía ofertas de Segunda División e incluso de Primera División de otros países, y hemos logrado que viniesen con nosotros. Entonces estamos felices y previsto incluso por encima de lo que creíamos que podíamos conseguir”, declaró.

El responsable de la parcela de fichajes en el club coruñés se mostró especialmente orgulloso de la permanencia de Uche Agbo. “Como esto es una familia, diría que hay que sentirse orgulloso de todos los componentes, pero es verdad que por la tremenda dificultad de retener a Uche, quizá fue la más dificultosa, porque tenía ofertas de Primera y Segunda de España, de Primera de Francia, de Turquía, Bélgica. Podía haberse ido a donde quisiera y ganando muchísimo más dinero. El haber elegido quedarse con nosotros, él dice que se siente feliz aquí y se le hizo un contrato a largo plazo y creo que es para sentirse orgulloso el Deportivo en general”, aseguró.

Richard Barral se centra únicamente en el equipo formado por el Dépor, sin analizar al resto de rivales. “A mí nuestra plantilla siempre me parece la mejor, pero bueno, yo te lo voy a decir sinceramente, solo nos preocupa nosotros, no lo que hagan los demás. Sabemos que esto va a ser muy difícil y que va a haber grandes equipos. Nosotros somos uno de los equipos, si no el más, pero sí uno de los punteros de la categoría. Por lo tanto, nos tenemos que preocupar de nosotros mismos”.

La tardanza en la resolución del 'Caso Fuenlabrada' no supuso un problema para Barral a la hora de confeccionar la plantilla. "La verdad es que tuvimos tiempo suficiente. El mercado aún encima acaba el 5 de octubre y la liga no empieza hasta el 18. El que llegue tarde tiene tiempo para ponerse en forma. En cuanto a la planificación, seguramente hubiese influido más si continuásemos en Segunda División", finalizó.