Barbero: “Mella y Yeremay no tienen techo”

Iván Barbero destacó el nivel de los canteranos Mella y Yeremay y lo que pueden llegar a aportar al Deportivo de La Coruña. “Sorprender, no me sorprende, porque ya desde el año pasado, se les ve que van a tener una grandísima proyección. Al final son unos chicos muy jóvenes, pero a mí que los llevo viendo desde el año pasado, a mí no me sorprende. Ahora mismo no tienen techo y creo que tenemos que aprovecharlo al máximo, porque nos dan muchísimo”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

En lo que va de Liga, el atacante andaluz ha tenido minutos en los siete encuentros disputados y ha sido titular en tres, el último el disputado contra el Albacete en la última jornada (2-5). “Es cierto que interiormente, dentro del equipo, hay bastante competencia y agradecido por los minutos que estoy teniendo, ya sea de inicio o de suplente, y trabajando al máximo e intentando que salgan las cosas bien”.

No ha conseguido todavía estrenar su cuenta goleadora, pero sí aporta un trabajo muy útil para el equipo herculino. "Aunque no me estén entrando ahora los goles, creo que mi trabajo defensivo. Lo que puedo aportar al equipo en la presión, en ser agresivo, ganar duelos, generar ese espacio para que se pueda aprovechar Yeremay, Lucas, Mella. Tener esa presencia también en el área y aportar esas cosas positivas al equipo que yo también puedo dar".

De hecho, Barbero asistió a Yeremay en uno de los goles que anotó contra el Albacete en el Carlos Belmonte el viernes pasado.

el deportivo no pierde con barbero en el once

Iván Barbero ha logrado una gran racha en el Deportivo de La Coruña, porque el equipo ya encadena veinte encuentros sin perder, cuando el almeriense está en el once inicial. "Son datos, pero yo al final no pienso en si cada vez que juego, el equipo gana o no gana. Es un dato positivo, pero creo que no es solo por mí, sino por el resto de compañeros de los que trabajamos día tras día entre semana, y queremos que las cosas salgan bien", apuntó.