Barbero, balón de recuerdo y efectividad: un gol cada 76 minutos con el Deportivo

El regreso de Iván Barbero es uno de los ingredientes del nuevo Deportivo de La Coruña de la segunda vuelta. De ese equipo que ha anotado diecisiete goles en los últimos cuatro encuentros, que encadena seis victorias consecutivas y que actualmente está a solo un punto del liderato, que marca la Ponferradina.

El atacante de Roquetas de Mar demostró su efectividad de cara a puerta en la victoria contra Osasuna Promesas (0-4). Anotó un hat-trick en su regreso al Tajonar y se llevó el balón de recuerdo.“Por suerte, tengo buena relación aquí con mucha gente. Lo he pedido y no había ningún problema, así que me lo llevo porque para mí también ha sido un partido muy especial. Eso me lo llevaré por siempre. Ha sido un partido muy completo de todo el equipo y contento de volver a Tajonar, donde he vivido momentos muy buenos. Feliz por la victoria”, declaró.

A pesar de que por su larga lesión de menisco, Iván Barbero únicamente ha podido participar en once de los venticinco encuentros disputados en lo que va de Liga en esta Primera RFEF, el ariete ya ha anotado seis goles, con lo que su efectividad es muy alta. Marca cada 76 minutos.“Siempre me he sentido importante. Al principio el míster me dio una confianza muy grande. Incluso desde la lesión tuve motivación por volver lo antes posible porque tenía muchas ganas de ayudar al equipo y creo que así se está viendo reflejado”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Osasuna.

?? GOOOOOOOOOOL en Tajonar! do GOOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOO do #Dépor! GOOOOOOOOOOL de Barbero no minuto 47! #PromesasDépor 0-3! ?? pic.twitter.com/9wxwnuN4Yj — RC Deportivo (@RCDeportivo) February 25, 2024





El atacante considera que el hecho de seguir creyendo en el trabajo diario es lo que da ahora sus frutos. “Cuando no salían las cosas, hemos seguido trabajando fuerte y creyendo en nosotros mismos, en la idea del míster, hemos ido todos a una y al final sabíamos que tarde o temprano iba a llegar y están llegado los resultados y feliz por ello”.

Efectividad de los delanteros

Además de Barbero, que anota cada 76 minutos, el recién llegado Raúl Alcaina ha demostrado incluso una efectividad mayor, porque lleva ya dos goles en solo 69 minutos, con lo que marca cada 35.

En el caso de Lucas Pérez, su poderío de cara a puerta también se ha disparado en el 2024, ya que los ocho goles que ha anotado se han producido desde el inicio de este año. Además, acumula ya trece asistencias en lo que va de campaña.