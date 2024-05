Barbero amplía su contrato con el Deportivo

Iván Barbero ha ampliado su contrato con el Deportivo. El delantero termina su vinculación con el equipo coruñés en 2026, según reconoció en Deportes COPE Coruña. Subir a Segunda es el motivo: "Al ascender, tenía opción de ampliar un año más, así que todos contentos"

CAMBIO DE LOOK

No ha habido novedad, de momento. No puedo asegurar nada. De cualquier color, rosa, violeta o lo que sea, pero rapado, no.

GOLES

Los delanteros vivimos de las rachas y muy contento porque nunca había vivido una situación en la que haya estado tan asociado con el gol.

SEGUNDA VUELTA INVICTOS

Estamos a un partido de conseguirlo. Es un reto bonito. Brindarle una última victoria sería bonito, cerrando una segunda vuelta espectacular

AFICIÓN

Es algo para disfrutarlo. Cuando vine sabía que venía a un gran club pero nunca te imaginas la magnitud que tiene. A nivel nacional, equipos de Primera no tienen esa masa social, ni se acercan. Muy orgulloso de representar a esta ciudad y a este club

