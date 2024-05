Balenziaga y su adiós al Deportivo: “Mantengo mi decisión de dejar el fútbol profesional"

Mikel Balenziaga anuncia su despedida del Deportivo de La Coruña. El lateral zurdo, de 36 años, tenía un año más de contrato con el club blanquiazul por el ascenso, pero ha decidido no continuar, como él mismo anunció en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegongo: "Aprovecho para decir que el año que viene no voy a continuar en el club. Era una decisión que durante la temporada he tenido dudas, porque el año pasado ya bajé de Primera División a Primera RFEF, quise dejar un poco de lado el fútbol profesional y este año he tenido dudas porque tenía contrato en caso de ascenso, veía que íbamos a ascender y he tenido esas dudas porque jugar en el Deportivo es un privilegio, un orgullo y, en Segunda División, todavía más, pero al final he tenido la cabeza fría y esa decisión que tomé el año pasado, lo voy a seguir manteniendo. Esta semana me reuní con el club, ellos ya sabían que tenía dudas y esta semana les dije que la decisión estaba tomada", declaró.

El defensor vasco explicó que la llamada de Imanol Idiakez en su día resultó clave para su incorporación al Dépor. "El año pasado di el paso de dejar el fútbol profesional. Vine al Deportivo gracias a la llamada de Imanol, que en ese momento yo no tenía en la cabeza jugar en Primera RFEF, Imanol me convenció y he vivido un año mágico y por eso existían las dudas de continuar. La decisión la he tomado con cabeza, muy meditada y creo que el cuerpo me pide seguir con esa decisión que tomé ya hace dos años de no volver al fútbol profesional".





Mikel Balenziaga, que espera poder estar disponible para el partido de este domingo contra el Castellón, resumió lo que ha sido para él el año blanquiazul: "Ha sido una temporada de aprender muchísimo. Venía con el objetivo de ascender con el Deportivo, tuvimos un inicio complicado, las cosas no salían. Creo que el equipo dio un fuerte golpe encima de la mesa allá por enero, y al final, creo que hemos visto las dos caras del fútbol está temporada. La afición ha creído en todo momento, nosotros también y eso nos ha hecho poder ascender y conseguir el objetivo".

Palabras de cariño de Idiakez

El entrenador deportivista destacó lo que ha aportado el lateral durante la temporada. "Creo que ha sido un honor para todos tener a Balen está temporada aquí. Fue un gran acierto que viniera. Ha sido una suerte para nosotros conocerle y ver su trayectoria y comportamiento y desearle lo mejor por supuesto. Hay decisiones que tiene que tomar uno. Tiene las cosas muy claras en la vida y, cuando uno toma una decisión así, solo puedes desearle lo mejor".