El Ayuntamiento de A Coruña responde a Escotet sobre Riazor y el Mundial 2030: “Le falta información”

El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha contestado hoy al presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet, tras sus palabras sobre el proyecto del estadio de Riazor de cara al Mundial 2030. El mandatario blanquiazul se posicionó en los siguientes términos, en una entrevista concedida a los medios oficiales del club: “Hoy el estadio es el décimo estadio con mayor asistencia media de España, con cerca de un promedio de 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico si no que supondría una caída significativa de ingresos por exceso de capacidad durante el periodo de construcción. Requeriría un nivel de inversión que sería enorme existiendo otras necesidades sociales. No le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio, cuando no es necesario. Se trata de una instalación deportiva y, por lo tanto, se debe tratar como tal", comentó.

Preguntado por estas declaraciones, Gonzalo Castro contestó así en la mañana de este lunes: “Yo creo que a Escotet le falta información, pero no porque no la tenga, sino porque no se la han comunicado. Hablaba de duplicar el aforo y nadie ha hablado de hacer un estadio de 64 o 66 mil personas".

El concejal de Cultura y Turismo animó a tratar todos los asuntos que tengan que ver con el estadio herculino en las comisiones de seguimiento del convenio existente entre el Deportivo y el Ayuntamiento. "Yo quiero hacer una reflexión. Cualquier duda, cuestión, reflexión que se tenga que hacer al respecto del proyecto de remodelación del estadio para el Mundial, o cualquier otra cuestión que se suscite sobre el estadio de Riazor. Creo que existe una comisión de seguimiento del convenio que regula el uso del estadio de Riazor, la disponibilidad absoluta por parte de nuestra alcaldesa y de su gobierno de hablar lo que haya que hablar y explicar lo que haya que explicar. Incluso consensuar lo que haya que consensuar y ahí en ese ámbito, es donde se deben efectivamente producir las conversaciones y reflexiones".

Gonzalo Castro espera que pueda fluir la comunicación con el Deportivo de La Coruña: "Establecer un debate mediático sobre si me gusta esto o no me gusta... Creo que es mejor hablar. Hablar es importantísimo siempre”.