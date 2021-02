El Ayuntamiento de A Coruña pide la declaración de Javier Tebas y del médico del Fuenlabrada

El Ayuntamiento de A Coruña ha pedido la declaración de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, del médico del Fuenlabrada y de responsables de la Comunidad de Madrid en el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

El Concello está personado en la cauda y la alcadesa, Inés Rey, dejó claro en COPE CORUÑA su determinación en este asunto: “Nosotros vamos a seguir hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Creemos que tenemos la razón. Se puso en riesgo a una ciudad en un viaje que no se debió realizar y habrá que depurar responsabilidades”.

En los últimos días, la Xunta también remitió un informe del epidemiólogo Juan Gestal en el que se indicaba que, en su opinión, hubo varios incumplimientos de los protocolos sanitarios: “El hecho de que los que viajaran a la ciudad de A Coruña tuvieron una PCR negativa del día anterior no exime a la Liga y al Fuenlabrada de la grave negligencia de realizar dicho viaje, pues eran contactos de positivo y algunos podían estar desarrollando la infección, tal y como fue el caso”. También cuestiona la actuación del médico del Fuenlabrada, que fue uno de los que no pudo formar parte de la expedición en este último partido de liga: “El responsable de los servicios médicos del Fuenlabrada incumplió gravemente su obligación de declarar urgentemente un brote de cuatro casos de covid-19 en el Fuenlabrada”. Estos cuatro positivos se dieron entre el sábado (uno) y domingo (tres). El lunes, el mismo día del partido y antes de subirse al avión, la expedición del Fuenlabrada se hace unos nuevos test y, sin esperar a los resultados, viajan a A Coruña. Los nuevos positivos se conocen cuando ya están en el hotel de concentración