El Ayuntamiento de A Coruña contesta al Deportivo: "Lamentamos la decisión de la propiedad del club"

Ante la negativa del Deportivo de La Coruña a acudir a la visita al Ayuntamiento esta tarde, el Concello ha contestado a través de un comunicado en el que dice lo siguiente:

"O Concello lamenta profundamente a decisión unilateral da propiedade do Dépor de impedir aos xogadores do Real Club Deportivo e ao corpo técnico, ser recibidos na casa de todos os coruñeses e coruñesas para celebrar o seu ascenso á 2a división, tal e como se fixo coas xogadoras do Dépor feminino.

Máis aló da propiedade do club, o Dépor é de todos os coruñeses e coruñesas e merecen poder felicitar ao equipo na praza de María Pita como sempre se fixo nas grandes ocasións na historia do club.

O Dépor sabe que conta e que sempre contou con todo o apoio do Concello, mais o goberno local considera intolerable que se impida aos deportistas gozar do recibimento que merecen por intereses económicos que nada teñen que ver co deporte.

Dentro da negociación do convenio, a vontade do Concello segue a ser a cesión gratuíta do estadio municipal por 25 anos (como ata agora) para que o Dépor poida desenvolver a súa actividade deportiva e competir ao máximo nivel. Mais lamentablemente e por primeira vez, a empresa propietaria do club, Abanca, esixe ao Concello a entrega total e gratuíta dun ben público para a súa explotación económica e comercial en exclusiva máis alá do ámbito deportivo esquecendo que o estadio é de todos.

O Concello lamenta que a propiedade do club enturbe un momento de especial ledicia para a cidade polos seus intereses económicos que nada teñen que ver co deporte".