Autocrítica en el Deportivo

A falta del partido aplazado en Tenerife (que se jugará el miércoles 29 de enero), el Deportivo inicia el sábado la segunda vuelta de la competición. El equipo blanquiazul empieza la parte decisiva de la temporada con tres puntos de margen sobre la zona de descenso.

Es hora de hacer balance: decimoséptimo con 24 puntos en 20 jornadas, con 29 goles a favor y 20 en contra. El club decidió cambiar al entrenador, pasando de Imanol Idiakez a Óscar Gilsanz. Oficialmente, el Dépor es el tercer equipo en tope salarial, aunque hay rivales que están excedidos y que gastan más que los coruñeses. En ese sentido, sin cifras oficiales, el cuadro herculino estará en torno al octavo o noveno en recursos para gastar en jugadores. Teniendo en cuenta el contexto, en el vestuario se muestran autocríticos

PABLO VÁZQUEZ

“La sensación que tenemos todos es que la capacidad es mayor de lo que hemos hecho, es la realidad. Por momentos y por fases, el equipo ha jugado bien, pero tenemos un gran margen de mejora. La primera vuelta se nos queda a todos un poco corta, creemos que este equipo da para mucho más. No me he sentido que mi equipo fuera inferior a casi nadie. En algún momento, en algún partido, sí, pero en general, no. La realidad es que no le hemos ganado a nadie de los ocho primeros. Son los más fuertes y ahí tenemos que equipararnos y competirles”

En cifras 2puntos ante los 8 primeros

RESULTADOS ANTE LOS PRIMEROS

Dos puntos de 24 posibles ante los ocho primeros. El Dépor solo logró empatar ante el Elche y el Granada y perdió con el Almería, Mirandés, Racing de Santander, Levante, Oviedo y Huesca. Ese es uno de los grandes márgenes de mejora del grupo. Intentar obtener mejores resultados ante los rivales que están en la parte alta de la tabla.

XIMO NAVARRO

El lateral también reconoció que la primera vuelta no ha sido la deseada, sobre todo como locales: “Hemos fallado mucho. Si fuéramos regulares en Riazor, estaríamos en una situación buena. Pero no hemos encontrado esa racha de encadenar victorias. Fuera estamos teniendo buenos partidos, ahora vienen dos seguidos e iremos a por ello. Quizá fuera de casa nos sentimos más sueltos. El rival tiene que tomar la iniciativa, atacar. Y cuando superamos esos inicios fuertes que nos hacen la mayoría, nos sentimos más cómodos. En casa nos toca a nosotros y cuando no conseguimos hacerlo, nos afecta y el rival empieza a dominarnos”. Los números lo dejan claro: tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas