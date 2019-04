“El Athletic tiene elecciones cada cuatro años y no se acaba el mundo”

Eneko Bóveda, uno de los cuatro capitanes del Deportivo de La Coruña, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Abegondo y ha hablado de la visita de Tino Fernández a la plantilla para explicar los motivos de su decisión de dimitir. “Ha venido el presidente lógicamente porque ha habido una noticia que él quería comentar con nosotros. Ha hablado de su situación. Cuando toque, cuando él crea oportuno, lo comunicará, pero de momento queda como cosa interna. Las decisiones que se han tomado han sido explicadas aquí dentro con toda la coherencia y naturalidad del mundo, pero no me toca a mí ser portavoz del presidente”, señaló.

El lateral diestro ha querido aclarar que no era una forma de “tirar la toalla” por parte del Consejo de Administración. “Lo de tirar la toalla es una interpretación de algo que yo entiendo que se hace desde la falta de información y lo primero que he dicho es que no voy a dar esa información porque no me compete. Y las razones que se han expuesto para tomar esta decisión a mí me han parecido totalmente lógicas y coherentes”, declaró Bóveda, que también quiso quitar hierro a la situación. “Yo vengo del Athletic que tiene elecciones cada cuatro años y cada cuatro años no se para el mundo. Simplemente hay unas elecciones”.

Antes de la reunión hoy con el presidente, el director deportivo Carmelo del Pozo habló ayer con la plantilla en El Mundo del Fútbol. “Carmelo del Pozo por encima de todo nos ha transmitido confianza. El está haciendo también una labor de fe en nosotros. Es el primero que tiene fe ciega en este equipo”, finalizó.