Así vivió Massimo Benassi (CEO del Deportivo) los pitos y quejas de Riazor: "No es bonito, pero sabemos la exigencia que tenemos"

Durante las últimas jornadas de liga, hubo quejas de Riazor y protestas tanto contra el Director Deportivo Fernando Soriano como contra el Consejero Delegado Massimo Benassi. Este último estuvo en Deportes COPE Coruña y cuenta cómo lo vivió: "No es bonito, es parte de nuestra trabajo. Sabemos dónde estamos, la responsabilidad y exigencia que tenemos. Lo asumimos y hay que tener responsabilidad para revertir la situación. Es el fútbol. No quiero decir que el primero que sufre soy yo pero no se pasa nada bien"