Así ven los rivales del Deportivo sus opciones de play off: hablan los entrenadores

A ocho jornadas para el final de la Segunda División, los cuatro equipos que tiene por delante el Deportivo de La Coruña, y que lo separan de la zona de play off, se plantean esta recta final con el objetivo de soñar con esa parte noble de la competición.

almería

El conjunto andaluz es séptimo en la tabla, está a un punto de la sexta posición y a nueve de la segunda, que da derecho al ascenso directo. El responsable del banquillo Rubi sigue viendo a los suyos con todas las posibilidades. "Plantea el objetivo que quieras, nosotros seguimos pelando por las dos primeras plazas y, si no, tiempo al tiempo, y apuraremos las oportunidades de acercarnos. ¿Qué está más difícil? Es evidente. Pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Sabiendo que lo primero es asegurar el play off y, después, ir a por esas dos primeras plazas. Pero ahora tenemos que aprovechar todo lo que viene en los próximos partidos para sumar muchos puntos y a ver qué pasa", declaró el entrenador del Almería.

GRANADA

El Granada es octavo, con cincuenta y dos puntos, a dos del Huesca sexto. Llega precisamente tras vecer por 3-1 al Almería. El entrenador Fran Escribá habló así tras esa victoria: "Para nosotros ahora es una nueva oportunidad y ya van quedando pocas. No podemos permitirnos el fallar, sabiendo que va a fallar gente por delante, porque los partidos son complicados porque hay duelos directos. Nosotros tenemos que ser más fiables. Si nosotros sacamos nuestros puntos, no tendremos que mirar a nadie. Se lo he dicho a ellos. No estamos en esa distancia para ya depender de otros. Ahora dependemos de nosotros".

BURGOS

El Burgos es noveno y está a cinco puntos de la zona de play off. En los últimos seis partidos, lleva cinco triunfos y un empate. Luis Miguel Ramis no descarta que los suyos lleguen a esa sexta plaza que permita soñar. "Depende, por ejemplo, de la semana que viene. Se abrirá todo de par en par lo que nosotros provoquemos. ¿Será muy difícil? Claro que sí porque miras para arriba, los que están por encima y son equipos muy potentes que llevan todo el año ahí, pero las inercias de los equipos que venimos de abajo y al final de temporada hay varios 'sprints' de equipos que vienen de menos a más y muchas veces sucede que alguno de esos se cuela", comentó en sala de prensa.

CÓRDOBA

El cuadro cordobés saldó también con victoria su compromiso del pasado fin de semana. Venció 0-1 al Málaga. Esto permitió a los andaluces colocarse décimos, con 48 puntos, los mismos que tiene el Deportivo de La Coruña. Con veinticuatro por disputarse en esta recta final de la categoría de plata, el entrenador Iván Ania habla así: "Los aficionados del Córdoba evidentemente están ilusionados, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Si echamos la vista atrás, pensamos que hemos perdido cinco puntos en los últimos minutos en tres jornadas consecutivas que ahora nos permitirían estar muy cerca de ese play off, pero vamos a ir paso a paso. Hoy dimos un paso importante para certificar la salvación, estamos a un partido. Y ahora tenemos dos partidos en casa y, si queremos optar a algo, en estos dos partidos es fundamental. Si somos capaces de mejorar en casa, por qué no soñar".