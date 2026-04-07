Así están las tarjetas en el Deportivo

Estamos en la parte decisiva de la liga. Quedan ocho jornadas en las que hay muchos clubes que aspirar al ascenso a Primera División. Tras el triunfo del Castellón contra el Granada por 3-2, la clasificación se sigue apretando en la parte alta. Hasta cinco equipos están en solo tres puntos. El Deportivo suma 60, mientras que Las Palmas, Castellón, Málaga y Burgos tienen 57. Por arriba, el Racing es líder con 62, con el Almería a uno. Primero y segundo se verán las caras el domingo en El Sardinero.

En estos partidos tan decisivos cualquier detalle es importante y puede influir. En el bando blanquiazul hay que tener un ojo puesto en las amarillas.

CINCO APERCIBIDOS

Según la página web de la Liga, el Dépor tiene cinco jugadores que si ven una amarilla se perderán el siguiente encuentro: José Ángel, Yeremay, Luismi, Mulattieri y Alti. Los dos últimos vieron la cuarta en el duelo contra el Málaga. En el caso de Yeremay, el canario ya podría tener el ciclo cumplido porque le habían mostrado la quinta ante el Eibar, pero, posteriormente, vio la segunda que le costó la expulsión y tuvo que cumplir un partido de sanción pero se quedó con las cuatro que tenía antes del compromiso ante los vascos en Riazor.

A DOS AMARILLAS DE LA SANCIÓN

La actual pareja de centrales titulares, Lucas Noubi y Miguel Loureiro, tienen tres y ocho amarillas, respectivamente. Así las cosas, los zagueros están a dos de perderse un partido. Son futbolistas muy importantes para Antonio Hidalgo. También Ximo Navarro está a dos. Hasta el momento, el lateral derecho ha visto tres en lo que llevamos de temporada. Ximo, Noubi, Loureiro y Quagliata se está mostrando como las más sólida y la que cuenta con la máxima confianza del técnico. El italiano es el que más lejos está de ser sancionado porque acumula siete amarillas.