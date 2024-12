Así será o dispositivo de seguridade para o Deportivo-Zaragoza en Riazor

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu esta mañá a reunión da Xunta de Seguridade na que se concretou o dispositivo deseñado pola Policía Nacional xunto coa Policía Local para o partido entre o Real Club Deportivo da Coruña e o Real Zaragoza, declarado de alto risco pola Comisión Antiviolencia, e que terá lugar este sábado ás 18:30h no estadio de Riazor.

As principais medidas acordadas: reforzar a presenza policial e a activación do dispositivo desde a xornada previa. Dado o horario do partido e as datas do partido (a ponte da Constitución), o dispositivo manterase ata o día seguinte

Tal e como xa se levou a cabo nos anteriores partidos de alto risco, reforzarase a presenza de Policía Nacional, con máis medios dispoñibles para atender os arredores do campo e diferentes puntos da cidade.

Por tanto, o operativo da Policía Nacional contará con tres grupos da Unidade de intervención Policial (UIP), axentes da Unidade de Prevención e Reacción (UPR), Equipo de Información e guías caninos, especialistas do TEDAX, Unidade de Subsolo e protección ambiental, ademáis de medios áereos, como un helicóptero e varios drons.

O CECOR estará operativo na comisaría de Lonzas con presenza tamén da Policía Local.

A subdelegada mostrou a súa confianza en que este partido transcorra con total normalidade, garantindo a seguridade de toda a cidadanía.

Así mesmo, destacou que “novamente se actúa de forma conxunta e coordinada, reforzando a seguridade e con todos os medios”.

Na xunta de seguridade participaron representantes da Subdelegación, así como Policía Nacional , Policía Local e o Director de Seguridade do RC Deportivo así como o responsable de dispositivos de seguridade privada tamén do Deportivo.