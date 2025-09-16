Así recuerda a Antonio Hidalgo el guardameta del Huesca Dani Jiménez: “Aquí dejó un legado”

El nuevo entrenador del Deportivo Antonio Hidalgo se reencontrará con su exequipo el viernes a partir de las 20:30 horas en el estadio de Riazor. El guardameta del Huesca, Dani Jiménez, atendió la llamada de Deportes Cope Coruña y dedicó muy buenas palabras al técnico catalán. “Muy muy especial. Es un entrenador que nos conoce muy bien y hay que jugar también con eso. Por ahí ya lo estáis viendo. Es un entrenador que saca lo mejor de cada jugador. Aquí dejó un legado y que en cierta manera ese legado lo estamos utilizando para los nuevos, para que se vayan aclimatando lo más rápido posible. Pero va a ser un partido atractivo y feliz de reencontrarnos. Y también por Lou (Loureiro). Estar en casa creo que era necesario y el club hizo todo lo posible y los compañeros entendimos perfectamente esa decisión”, comentó.

mulattieri o zakaria

Con respecto a si prefiere a Mulattieri o Zakaria como delantero titular el viernes, Dani Jiménez contestó: "El que no me meta. El que me genere menos problemas. Antonio seguramente sabrá cuál es el mejor para el partido. Está claro que por el cúmulo de gente que tiene arriba, irá rotando, pero ambos están cualificados para dar un rendimiento alto".