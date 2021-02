Así queda la situación de Diego Rolan con el Deportivo

Diego Rolan se va cedido al Pyramids de Egipto hasta final de temporada con opción de compra. El uruguayo deja el Deportivo porque su ficha era inasumible para el club, tal y como indicó el presidente de la entidad blanquiazul, Fernando Vidal.

La situación del atacante queda de la siguiente manera: a la espera de que los egipcios decidan si ejecutan la opción de compra que tienen, Rolan tiene una temporada más de contrato con los blanquiazules y en verano se volverá a ver lo que pasa con su futuro. El futbolista se despidió a través de las redes sociales: “Le quiero dar las gracias a toda la gente del Deportivo por cómo me recibieron y como me trataron el tiempo que estuve. Espero que puedan cumplr sus objetivos porque se lo merecen. Forza Dépor”, dijo a través de la red social Twitter.

No será la única salida. Rui Costa hoy no se ha ejercitado con sus compañeros y pondrá rumbo al Santa Clara, conjunto de la Primera División de Portugal.

La salida del ambos atacantes deja libre dos fichas para que el Dépor pueda intentar incorporar un nuevo jugador que pueda reforzar la plantilla de Rubén de la Barrera. En la Plaza de Pontevedra rastrean el mercado para encontrar al menos un delantero que pueda ayudar al equipo a paliar los problemas de gol que arrastra. Sólo llevan siete tantos en doce jornadas, una cifra pésima y que explica su posición en la clasificación. El Dépor lleva seis jornadas sin conocer la victoria y se ha caído de los tres primeros puestos, que dan acceso a seguir optando al ascenso en la segunda fase. El siguiente compromiso de los coruñeses será el domingo a partir de las doce de la mañana en O Vao ante el Coruxo, que viene de perder 3-2 en el campo del Compostela.