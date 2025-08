Así está la plantilla del Deportivo a diez días del inicio de Liga

El Deportivo afronta la primera jornada de liga el sábado 16 de agosto a las 21:30 horas en Los Cármenes ante el Granada. El equipo coruñés está ante una temporada en la que aspira a estar en la zona alta de las clasificación, peleando por el ascenso. Con un nuevo entrenador, Antonio Hidalgo, y con el mercado de fichajes todavía abierto, los blanquiazules se impusieron por 2-1 al Oviedo en el Trofeo Emma Cuervo y el sábado tienen la última prueba en el Teresa Herrera frente a Le Havre, conjunto de la máxima categoría francesa.

A diez días del estreno oficial, repasamos el estado de la plantilla

PORTERÍA

Cambio de planes. La oferta del Fortaleza por Helton Leite modifica la planficación inicial, que contaba con el brasileño como titular y Parreño de suplente. El Dépor no negocia y está a la espera de que los sudamericanos paguen la cláusula de Helton. Ya buscan sustituto. Hay varias opciones encima de la mesa. Una de ellas es Álvaro Fernández, del Sevilla, al que conoce perfectamente Antonio Hidalgo porque coincidieron en el Huesca. También toca decidir qué pasará con Éric Puerto

DEFENSA

La gran revolución. Fernando Soriano le ha dado un gran cambio a la zaga. Solo se mantienen Ximo Navarro (actualmente lesionado), Dani Barcia, Escudero y Petxarroman. Han llegado Noubi y Loureiro (ambos pueden jugar de central o lateral derecho), Arnau Comas y el lateral izquierdo Giacomo Quagliata. Hidalgo alterna línea de cuatro con tres centrales y dos carrileros, por lo que la idea es que llegue otro futbolista o también puede producirse la salida de Petxa ante la cantidad de jugadores que puedes actuar en el lateral derecho. Durante los amistosos de pretemporada, el canterano Samu ha dejado buenas sensaciones

CENTRO DEL CAMPO

Charlie Patiño está dando varios pasos adelante. El inglés está siendo uno de los destacados. Más fuerte físicamente, pide la pelota y muestras sus ganas de dar su mejor versión. En el club están muy contentos con él y ha comprado muchas papeletas para quedarse. Son seguros José Ángel, Gragera y Villares. La idea es que llegue algún futbolista más para esa demarcación. En cuanto a Denis o Rubén López, su futuro no está claro. El primero llegó el pasado mes de enero pero no apenas ha tenido protagonismo, mientras que el canterano podría volver a salir cedido para tener los minutos que parece que no tendría en Riazor.

ATAQUE

Falta el goleador. La afición espera un 9 que de un salto de calidad a la plantilla. El club lo busca, tal y como están haciendo muchos de sus rivales, pero con el mercado abierto durante todo el mes de agosto parece complicado que pueda llegar antes de estreno liguero. Ahora mismo, están Zakaria y Bouldini. Vendrá uno seguro y no se descarta que sean dos. En la zona de medias puntas, la llegada de Luismi aumenta la competencia y le da más opciones al técnico. Mella, Soriano y Yeremay seguirán siendo importantes, mientras que Soriano deberá tomar una decisión sobre Cristian Herrera y Diego Gómez. Sobre el canario, Hidalgo habló bien de él: "Un tío increíble, trabajador, currante, sabe de qué va la profesión. Está jugando en la izquierda, un poco metido dentro, delantero. Él tiene gol. Sabe como moverse entre líneas. Donde están los espacios. Hay que ver todas las situaciones". Diego Gómez apunta a salir cedido para continuar su progresión. Y, por último, está el caso Luis Chacón. Una lesión de tobillo lo mantuvo parado unos días. Hidalgo dijo que lo quería ver en la concentración de Inglaterra. Sin sitio seguro, su excelente año en la Cultural Leonesa, donde fue clave en el ascenso a Segunda, hace que, si no se queda, vaya a tener muchos pretendientes