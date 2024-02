Las palabras de Manuel Pablo sobre la cantera del Deportivo

El Juvenil A del Deportivo de La Coruña, entrenado por Manuel Pablo, afronta este miércoles el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Mallorca a las 19:00 horas en Son Bibiloni, Ciutat Esportiva Antonio Asensio. El entrenador blanquiazul prevé un encuentro muy competido. “Creo que va a ser una eliminatoria igualada, con un equipo, el Mallorca, que juega muy bien asociativamente y que nos va a exigir defender bien y apretar bien cuando podamos apretar. Intentaremos aprovechar nuestros momentos”.

Manuel Pablo valoró la presencia de la cantera en el primer equipo:

“Sí que veo una continuidad. Es verdad que años atrás estuvo también el Fabril en Segunda B, con Tito, y muchos años, también estuvo Juan Domínguez, Álex, algún central que salió, pero sí que veo ahora una continuidad y una juventud que está dando pasos más rápido que esas generaciones. Mella, Kevin, Martín, Rubén, son chavales, juveniles todavía muchos que ya han debutado. Y Peque el año pasado. A lo mejor ese paso que antes de juveniles parecía que costaba dar, parace que estos años se puede dar más rápido. Es lo que está pasando”.

La nutrición y preparación psicológica

El entrenador canario destacó la importancia de introducir el trabajo psicológico y de nutrición en la cantera. “Importantísimo, y cuanto antes llevemos esos trabajos a cabo, mejor. Y se están llevando ya y el tema de la nutrición es importantísimo. Porque en el fútbol de hoy en día es imposible no pensar que tengas que estar en las mejores condiciones, ya de juveniles. Porque es lo que les explico un poco a ellos. Están jugando juveniles con el primer equipo. Tienes que estar en condiciones físicas, mentales y de que tu cuerpo esté lo mejor preparado porque mañana te puede llevar el primer equipo. Cuanto peor estás, es más dificil que te llame. Y para mí es importantísimo ya desde esta etapa de juveniles esos controles, con los psicólogos que estén ahí en su cabeza para eso, para que ni vuelen muy alto ni que se hundan. Y el tema de la nutrición con el fútbol de hoy en día es fundamental”.

Kevin

“Lo veo bien, porque es lo que hablamos de los demás jugadores que están en el primer equipo, los veo con hambre, los veo que quieren y Kevin es otro de los que quiere. Ya ha debutado con el primer equipo, ha tenido la suerte de meter un gol, pero es lo que demuestra cada fin de semana, esfuerzo, ganas de querer crecer y ojalá fueran más. Este año está tocando Kevin, y ahora Mardones, pero te lo digo sinceramente no me mueven los resultados, me mueve que ojalá pudieramos subir más gente. Porqu al final, con los que estás, vas a ser competitivo, porque hay materia prima. En el Juvenil B hay chavales también que estan destacando”.