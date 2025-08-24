Así llega el Burgos a su partido contra el Deportivo en Riazor

El Deportivo debuta en Riazor ante el Burgos. El equipo de Hidalgo venció en la primera jornada al Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes por 1-3 y ahora tiene el reto de mejorar sus números como local con respecto a la pasada temporada. Si el Dépor quiere estar en la zona alta, necesita hacer de su campo un fortín. El Burgos llega como primer líder tras golear a la Cultura y Deportiva Leonesa por 5-1. Repasamos cómo llega el cuadro de Ramis con nuestro compañero Dani Blánquez

MERCADO DE FICHAJES

"Mi primera valoración del mercado es que el Burgos ha crecido con respecto al año pasado. Se han ido jugadores que no eran tan importantes y han llegado otros que están llamados a serlos. Está Mollejo o Mario González, que diez años después de salir de la cantera, ha vuelto"

"La plantilla está prácticamente cerrada. Hace falta un portero porque solo está Cantero de la primera plantilla. Tiene tres delanteros centro. Mantiene el bloque del año pasado. El once de la primera jornada era de jugadores del año pasado"

SIN PROBLEMAS DE INSCRIPCIONES

Al contrario de lo que le ocurrió al Granada, que no pudo contar con varios de sus fichajes, el Burgos no tiene problemas en este tema: "Nada, están todos. Hay dos jugadores que, en principio, no van a estar. Mollejo porque está en el tramo final de su recuperación, igual que Mario González"