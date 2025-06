Así habla el Deportivo y el propio Antonio Hidalgo de su estilo como entrenador

El Deportivo de La Coruña hizo oficial en la mañana de este martes la llegada de Antonio Hidalgo al banquillo para la próxima temporada 2025/2026, y con opción de una más. En la información publicada en la web blanquiazul, el club habla del nuevo técnico en los siguientes términos: “Hidalgo destaca por su capacidad para construir equipos sólidos y ordenados. En la temporada 2023-24, su trabajo al frente de la SD Huesca convirtió al equipo en el menos goleado de la categoría y el más eficaz en acciones a balón parado. Técnico adaptable y meticuloso, ha sabido aplicar diferentes sistemas en función del perfil de su plantilla, combinando orden táctico con soluciones ofensivas efectivas”.

La entidad herculina hace hincapié también en el buen hacer del entrenador catalán en lo que tiene que ver con la fortaleza mental. “Su liderazgo es exigente, claro y cercano, con una atención especial al plano psicológico del jugador. Defiende la fortaleza mental como factor decisivo en el alto rendimiento y trabaja activamente en motivar al futbolista desde la confianza y el compromiso. El nuevo técnico deportivista destaca también por optimizar el rendimiento de las plantillas, como ha dejado patente en su etapa en la SD Huesca. Sin ir más lejos, esta última temporada firmó una racha de 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota con el club oscense”.

“He buscado llevar al límite a mis jugadores”

Antonio Hidalgo, en su despedida como entrenador del Huesca, también habló de la exigencia a la que somete a sus futbolistas. “Yo siempre he buscado sentirme querido en los sitios en los que he estado, he buscado llevar al límite a mis jugadores, que son la parte fundamental del proyecto. Entiendo que es el momento en que ese límite lo he llevado al extremo. Tengo experiencias anteriores en las que tienes que saber decir adiós. Creo que es el momento de decir adiós, con objetivos cumplidos y con un cariño enorme”.

la presentación, mañana a las 11.00 horas

Tras el anuncio oficial, la presentación de Antonio Hidalgo como nuevo responsable del banquillo deportivista se celebrará este miércoles a las 11:00 horas en la sala de prensa del estadio de Riazor.