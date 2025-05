Así está el futuro del banquillo del Deportivo

Coruña - Publicado el 28 may 2025, 16:00 - Actualizado 28 may 2025, 16:03

El Deportivo afronta el domingo el último partido de la temporada pero lleva varias semanas pensando más en la próxima. Con el objetivo de la salvación cumplido, son días de anuncios de despedidas. Primero fue Pablo Martínez y después Jaime, dos jugadores que terminan contrato y que no seguirán vistiendo de blanquiazul.

Pero la gran incógnita está en el banquillo. ¿quién será el entrenador del Deportivo en el curso 25/26? Óscar Gilsanz acaba su vinculación con el club el próximo 30 de junio.

ALTERNATIVAS

Los dirigentes blanquiazules han hablado con otros técnicos. Un ejemplo es Luis Carrión, ex de Las Palmas o del Oviedo. Otro que también está sobre la mesa es Sergio, exfutbolista del club y que ascendió con el Valladolid a Primera División. También han salido nombres como el de Alessio Lisci, actualmente en el Mirandés, o el de Antonio Hidalgo (Huesca). Hay alternativas encima de la mesa y, a partir de ahí, se tomará una decisión

SITUACIÓN DE ÓSCAR GILSANZ

No está descartada su continuidad y podría renovar. El preparador de Betanzos no oculta que estaría encantado de seguir y que le gustaría ayudar al equipo a ascender a Primera División. Gilsanz está acostumbrado a la incertidumbre. Cuando subió al primer equipo en sustitución de Idiakez, lo hizo de forma provisional. El club negoció con otros entrenadores, no hubo acuerdo, y, tras el 1-5 en Cartagena, se tomó la decisión de que se mantuviese en el banquillo. Óscar cumplió el objetivo de la permanencia de forma holgada. Ese rendimiento es su argumento para ser el elegido. El Director General, Massimo Benassi, habló en La Voz de Galicia de su situación: “Ni de años, ni de cifras... En una negociación, antes hay que hablar de objetivos, ambición, equipo de trabajo... Óscar está hablando con la dirección deportiva. Estamos hablando con el cuerpo técnico, pero no hay nada cerrado”

LA DECISIÓN

Una vez disputada la última jornada, tocará decidir sobre quién será el entrenador, la primera piedra sobre la que diseñar el proyecto de la próxima temporada. Óscar Gilsanz tiene posibilidades de liderlarlo desde el banquillo, pero no es el único.