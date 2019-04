Así fueron las últimas horas de Natxo González en el Deportivo

La mala imagen del Deportivo de La Coruña ante el Rayo Majadahonda ha precipitado la salida de Natxo González del club blanquiazul diez meses después de asumir el cargo. La entidad herculina hizo oficial el anuncio poco antes de las cinco de esta tarde y en las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo responsable del banquillo.

El último día de Natxo González en el club coruñés ha estado marcado por varios momentos principales:

En primer lugar, por sus palabras en la sala de prensa del estadio de Riazor tras el partido, en las que dejó claro que pensaba en seguir adelante: “Rendirse, nunca. Ahora iré a mi casa y me derrumbaré y me pegaré cabezazos con las paredes. Pero mañana, si Dios quiere, volverá a amanecer y es nuestro trabajo. Rendirse no va conmigo. Este es un día para rendirte, pero creo mucho en lo que estamos haciendo y hay que seguir adelante. Cuando hay dificultades, hay dos caminos, abandonar o ser fuerte. Cabeza arriba y aguantar porque son momentos delicados, pero adelante”, comentó pocos minutos después de finalizar el Deportivo 0 – Rayo Majadahonda 2.

A continuación, el técnico citó a sus futbolistas para un nuevo entrenamiento a las once de la mañana de hoy y dirigió esa sesión matinal en la 'El Mundo del Fútbol' de Abegondo. El director deportivo Carmelo del Pozo estuvo también presente en la ciudad deportiva durante la mañana.

A primera hora de la tarde el Consejo de Administración se reunió, también con la presencia de Del Pozo e, inmediatamente después, los canales de comunicación oficiales informaban de la destituación de Natxo González. “El Real Club Deportivo quiere agradecer muy sinceramente a Natxo su profesionalidad, trabajo, dedicación y actitud ejemplar en esta etapa al frente del equipo, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”, indicaba la información publicada por el club.