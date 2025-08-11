Así está el Deportivo en su primera semana de competición

Se acabó la pretemporada. Con la victoria ante el Le Havre por 2-0 en el Teresa Herrera se puso fin a los partidos amistosos del Deportivo. El sábado, en Granada, empieza la liga y ya hay puntos en juego. Se terminaron las pruebas. Con el mercado aún abierto, los blanquiazules trabajan en el césped y en los despachos para intentar cumplir el objetivo de estar peleando por el ascenso a Primera División.

Repasamos cómo está el equipo a cinco días del estreno de la competición

ONCE INICIAL

El equipo que sacó Hidalgo el pasado sábado se puede parece mucho al que ponga en Granada. El técnico optó por Parreño en portería, con Loureiro, Arnau Comas, Barcia y Escudero en defensa, con Gragera y Villares en el doble pivote. Luismi en la derecha, Yeremay en la izquierda, Mario Soriano media punta y Zaka arriba. Noubi salió en el descanso en el lugar de Comas. Nombres como Quagliata (que dio una gran asistencia en el 1-0), Patiño o Mella pelearán por un hueco en el once de salida

SISTEMA

El Deportivo alterna dos dibujos, una línea de cuatro atrás con otro con tres centrales y dos carrileros. Luismi marcó un poco el sistema ante el Le Havre. Sin balón se coloca como un carrilero derecho para hacer que Loureiro sea un tercer central. Con balón, el exjugador del Tenerife ya es más extremo. Hidalgo ha utilizado durante la pretemporada esas dos formas de jugar.

BÚSQUEDA DE UN PORTERO

La salida de Helton Leite hace que sea necesario el fichaje de un guardameta. El brasileño iba a ser el titular y con su marcha, el Director Deportivo, Fernando Soriano, busca un sustituto que llegue con la vitola de ser de la partida. Parreño ha jugado completos los últimos amistosos de preparación.

TEMA YEREMAY

Informa Fabrizio Romano que el Sporting de Portugal pretende al canario

Hace menos de dos meses, Yeremay firmó un nuevo contrato con el Dépor. Hasta 2030 con opción a tres más. “El nuevo vínculo contempla también una mejora en su cláusula de rescisión”, dice el club en su página web. La cantidad ya superaba los 30 millones de euros antes de esa nueva subida. El Deportivo no negocia y la única opción sería que el futbolista mostrase su intención de irse. Massimo Benassi, Consejero Delegado de la entidad herculina, habló del 10 en Deportes COPE Coruña. El diario portugués O Jogo habla de que es una opción pero sin oferta concreta

ENTRADAS, SALIDAS...

La competición arranca con el mercado de fichajes aún abierto y el Dépor tiene tareas pendientes. En el apartado de fichajes, además del portero, se firmará un delantero y no descarta un segundo atacanteBop. A partir de ahí, no está cerrada la puerta a otro centrocampista. En el tema de salidad, Chacón regresará cedido a la Cultural, donde fue clave la pasada campaña en el ascenso a Segunda División. También se busca equipo a Diego Gómez para que pueda tener los minutos que no tendría en Riazor. Luego está la incertidumbre sobre el futuro de Rubén López, del que habló Hidalgo el pasado viernes: "Es un chico con mucha energía, que transmite mucho con su fútbol, con esas piernas que tiene. La gente que viene de abajo tiene que entender que el fútbol profesional es duro y tienes que ir al límite y hay que apretar para tener esa opción de poder seguir". Petxarroman también podría irse ya que Loureiro, Ximo o incluso Noubi parecen estar por delante de él en el lateral derecho. Bouldini tenía la idea de seguir en la plantilla, tal y como contó su agente Juanfran Moreno en Riazor.org, pero habrá que ver si finalmente se mantiene o sale antes del cierre del mercado