Así es Antonio Hidalgo, que se perfila como nuevo entrenador del Deportivo: "Se adapta..."

Antonio Hidalgo se perfila como el nuevo entrenador del Deportivo. El catalán, que entrenó esta temporada al Huesca, es el favorito para los dirigentes blanquiazules y la operación sigue dando pasos adelante. Hay negociaciones en marcha y se espera que se pueda cerrar en los próximos días para ser el sustituto de Óscar Gilsanz, que acaba contrato el 30 de junio.

Hidalgo tiene 46 años y ha dirigido al Sabadell, al filial del Sevilla y al Huesca, donde ha pasado el último año y medio. Este curso logró la tercera mejor puntuación del cuadro aragonés en Segunda División, peleando hasta prácticamente el final de liga por el play off. Como futbolista, militó en las categorías inferiores del Barcelona, además de en el Tenerife, Málaga, Osasuna o Zaragoza.

Lo conocemos un poco con la ayuda de nuestro compañero en Huesca Pablo Barrantes

ETAPA EN HUESCA

“No soy la personas más objetiva porque, con los dos entrenadores que han ascendido al Huesca en Primera (Míchel y Rubi), es el más querido. En el primer año, llegó a cinco puntos de la permanencia y lo salvó. Si no llega a salvar la categoría, quizá huniera desaparecido, hubiese entrado en concurso de acreedores. Tuvo esa presión. Este año, con el tope salarial más bajo nos hizo soñar con el play off. En Huesca será recordado toda la vida”

FORMA DE JUGAR

"Se adapta a lo que tiene. El fútbol que practicó con el Sabadell no tenía nada que ver con el que hacía en el filial del Sevilla o el que implantó en Huesca. Viendo las carencias, hizo que no le metiesen goles y el portero fue el Zamora. Este año se quedó a un gol. Curiosamente, si el Dépor le hubiese metido uno al Elche, hubiese sido Zamora el portero del Elche. Se cerró bien atrás. Nadie pensaba que Soko iba a meter 13 goles. No tenía muchos argumentos arriba y por eso prefirió dejar la portería a cero como clave del éxito. Pero estoy convencido de que en A Coruña se adaptará a la plantilla que tenga"