Así animan las redes sociales los deportivistas

Cuarentena, confinamiento y reclusión. Son palabras cada vez más repetidas por todos y palabras que hacen que las redes sociales e Internet cobren más protagonismo del que ya tenían en nuestras vidas. Los deportistas de los distintos equipos de nuestra ciudad están haciendo uso sobre todo de Twitter e Instagram para lanzar mensajes a sus aficionados y organizar también retos entre ellos.

Claudio Beauvue, por ejemplo, lanzó el reto titulado 'Entrenando con estilo' a distintos compañeros del Deportivo, como Víctor Mollejo o Mujaid. El atacante de Guadalupe colgó un vídeo bailando y entrenando al mismo tiempo y pidió a sus contrincantes que hicieran lo mismo.

Mollejo ha contestado a la petición de su compañero.

Emre Çolak mostró en Instagram imágenes de un amigo personal que desde la ventana pedía a caminantes que se protegiesen en sus hogares.

Peru Nolaskoain aceptó el reto lanzado por el comentarista de eSport Ibai Llanos, que propuso recaudar fondos con un torneo de videojuego FIFA. En un principio, la propuesta de Ibai Llanos era para los equipos de Primera, pero, en redes sociales, hubo quien solicitó que se abriese a los de la categoría de plata y Peru escribió que se presentaba voluntario para representar al Deportivo de La Coruña.

Borja Valle ha mandado el siguiente mensaje, a través del perfil oficial del Deportivo: "Muy buenas deportivistas. Quería grabar este vídeo para concienciar a la gente que todavía no es consciente de todo el peligro que conlleva salir a la calle, de que se quede en casa. Estoy convencido de que la mayoría de gente somos conscientes del riesgo que conlleva salir y no acatar las normas. Es cierto que es un momento en que hay que pensar más que nunca en el otro antes que en uno mismo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Es un pensamiento que tengo muy grabado en mí. Soy todo lo contrario a ello y creo que es el momento más que nunca de ser generoso y pensar en el de al lado. Por eso, quédate en casa".

Fuera del equipo blanquiazul, curiosa y bonita la publicación del jugador del Leyma Coruña Carlos Martínez, que propone algo de magia con cartas con mensajes para pedir a la gente que permanezca en sus hogares y también dando ánimos para superar este momento.

