Arturo: “Creer, creemos al cien por cien”

Arturo se aferra a la idea del ascenso directo y de recortar las distancias que existen con los tres primeros en estas últimas cuatro jornadas que restan. “Está claro que fácil no es, pero ni ahora, ni en la jornada uno. Si no lo hemos conseguido hasta ahora, no quiere decir que no lo podamos conseguir. Es el momento de conseguirlo. Sí que es verdad que ya no tenemos margen de fallo y no hay que pensar en ganar los cuatro, sino en ganar este porque al final, pensar más allá de esta semana no sirve de nada”, aseguró.

El atacante está convencido de que los rivales en la lucha por la primera plaza se dejarán puntos por el camino. “Creer, creemos cien por cien. Es verdad que tenemos tres equipos por delante, que tienen que fallar más que nosotros. Tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar todo lo que queda. Yo estoy seguro de que ninguno de ellos va a ganar los cuatro partidos seguidos y nosotros tenemos que ganarlos para intentar lograr el ascenso directo que es lo que buscamos”, declaró.

El ariete blanquiazul entiende el hartazgo que genera en la afición la falta de victorias a domicilio. “Yo entiendo que la gente pueda estar un poco enfadada por eso, porque no hemos conseguido tener la regularidad que se necesita fuera de casa. Nosotros solo tenemos que pensar en nosotros, que también nos ha faltado un poco de suerte, que muchas veces en esta categoría te hace falta. Esa falta de suerte que nos ha faltado en algunos partidos los otros equipos sí que la han tenido. Hay que pensar solo en mejorar esos números y ya está”, explicó.

Alberto Quiles pasará en la tarde de este jueves por el quirófano por causa de la doble fractura en el pómulo que sufrió en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba. “Es un tío positivo. Ya le dijeron cuál era el problema y solo está pensando en recortar los plazos lo máximo posible para estar con nosotros. Y tenemos que intentar darle las mayores alegrías posibles en el tiempo que esté fuera y seguro que así le será más fácil pasar este tiempo lesionado”, finalizó Arturo.