Artículo de Lendoiro: 'Señor Escotet, un momento, por favor'

Quizás estemos asistiendo a un episodio único en los muchísimos años de existencia del fútbol, porque debe ser la primera vez que un club, justo después de ser cesados presidente y consejeros, comienza a fichar en cadena a los técnicos mas importantes, sin comunicar quién decide sobre la llegada de toda una nueva dirección deportiva. No me digan que la fórmula no es novedosa.

Seguro que el lector estará de acuerdo conmigo en que no podemos quejarnos ni de aburrirnos, ni de dejar de vivir momentos extradeportivos únicos, porque los deportivistas pasamos de acostamos con alguien dinamitando a todo el Consejo, a despertamos con la noticia que “el Club” -me recuerda a la prensa cuando nadie quiere apadrinar la noticia y firma “redacción”- nombra Director Deportivo a Soriano… y horas más tarse filtra que lo acompañará Juanjo Expósito.

Debo reconocer que, sin poder valorarlos porque no los conozco en esas funciones, me parecen, al menos, decisiones coherentes, porque ambos ya han trabajado juntos en el Ibiza y se apunta que se les podría sumar Carcedo, que suena como entrenador -igual que Paco Jémez- que también coincidió con ellos en la isla.

Son éstos unos nombramientos que parecen confirmar el peso que está adquiriendo Massimo Benassi, nuestro Director de Negocio -también con pasado ibicenco- que podría ser el hilo conductor que una a Soriano, Expósito y, quizás, Carcedo. ¡Quién nos iba a decir que nuestros técnicos cualificados nos iban a llegar del Ibiza!

Por eso, después de los tristes acontecimientos que estamos viviendo, yo le pido a don Juan Carlos Escotet -al no podérselo decir en persona se lo tengo que transmitir mi sentir a través de estas líneas- como uno de los cientos de miles de deportivistas de “sentimiento”, como abonado y como pequeño accionista, que reflexione con sus colaboradores y les conmine a respetar de verdad tres de los principios irrenunciables de nuestro Club: los derechos básicos de nuestros 24.000 accionistas, la dignidad de todos los consejeros y el valor de la marca “Deportivo”.

Me apresuro a dejar claro que el respeto a los accionistas minoritarios no está reñido con el derecho del mayoritario a poder marcar la ruta que elija para la SAD, pero esa mayoría no debería utilizarla para citarles a Junta un lunes, a las once de la mañana… y de forma telemática. Además de la humillación que eso supone, nos extraña que alguien -no sabemos bien quién, al haber sido cesado el consejo anterior- convoque Asamblea sin proponer nada concreto respeto a la composición del próximo Consejo.

Señor Escotet, entiendo que su mayoría ni debe evitar que sea la Junta General la que, al igual que su nombramiento, si es preciso, censure a los Consejos, lo digo que no se produzcan más ceses de forma traumática, como lo fueron los despidos de los presididos por Francisco Zas, Fernando Vidal y Antonio Couceiro… ni debe condicionar, con decisiones importantes ya tomadas, la llegada ilusionada de los directivos que va a nombrar -que, si no modifica la línea de actuación, va a tener difícil de encontrar en el futuro- y que tendrán que asumir lo que otros han decidido.

Es, sin duda, una forma de actuar muy alejada de lo que es tradicional en un mundo tan mediático como es el fútbol, lo que puede dañar seriamente la imagen del Club y de la marca “Deportivo”, un valor que nadie discute, a pesar del momento.

Porque, señor Escotet, el fútbol es diferente. Es en el césped en donde nos jugamos la vida y la que será la nueva etapa del Deportivo se ha iniciado con la peor de las noticias posibles: se va Quiles, y, con él, el gol. Para mi era el jugador clave y por el que creo que tendríamos que haber hecho el mayor esfuerzo. Su lesión nos costó el ascenso y su marcha nos obliga a buscar con urgencia el gol que se nos ha ido, que es mucho.

Y me despido con la frase que acuñé hace años, un grito en favor del fútbol de siempre: “Un club es mucho más que una sociedad anónima”.





Augusto César Lendoiro

Ex-Presidente R.C.Deportivo