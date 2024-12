Artículo de Lendoiro: "Mis reflexiones, deseos y peticiones al presidente Escotet"

Presidente Escotet:

Aprovecho estas fiestas entrañables para hacerle llegar mis reflexiones, peticiones y deseos. Espero que, aunque soy conocedor, por lo que me dicen amigos comunes, que no soy persona de su agrado, medite sobre ellos.

Ese sentir suyo es algo que no me resulta fácil de entender, porque nunca hemos hablado. Intuyo que me ‘conoce’ a través de mis artículos y de mis íntimos enemigos, cuyos comentarios no se caracterizan por su objetividad.

No soy ese monstruo que le habrán pintado, sino una persona libre y dialogante que está enamorada del Deportivo. Le he dedicado, con mis errores, 25 años de mi vida, por lo que sigo y escribo con honestidad sobre su actualidad.

Por eso me duele que las insidias de algunos provoquen la división del deportivismo y haya pensado que estas fiestas pueden ser la ocasión apropiada para reflexionar y encontrar ese camino que nos conduzca a la unión. Por mí, al menos, que no quede.

Presidente Escotet, no se puede destacar en todo en esta vida. Usted lo ha demostrado con creces en la actividad financiera, pero el fútbol es otro mundo. Ya se habrá dado cuenta de que “un club es mucho más que una sociedad anónima“.

Después de esta reflexión, necesaria para que usted y el deportivismo conozcan lo que pienso, regreso al pasado 17 de julio. Fue el día en el que publiqué “La decisión de Escotet ha sido valiente e ilusionante”.

El titular lo decía todo. Yo catalogaba la noticia de “bombazo mediático”,y aplaudía que hubiese tenido el valor de tomar el timón. Entendía que era la ‘garantía’ de que pelearíamos de verdad por el ascenso.

Finalizaba mi columna con una batería de preguntas, que hoy, 150 días después, siguen sin respuesta. Me refiero a las relaciones con el Concello, a las obras del Mundial-2030, al proyecto de futuro del club, y otras muchas.

Todas ellas son interrogantes que preocupan de verdad, pero tiempo habrá para profundizar en ellas. Hoy todos esos temas quedan aparcados, porque este mes solo una cosa es necesaria: los refuerzos. Sale el último tren para el ascenso.

Ese es el gran objetivo deportivista. A día de hoy puede parecer una cortina de humo, pero el fútbol es distinto, es un estado de ánimo.

Lo acabamos de comprobar. En solo cuatro días hemos pasado de creernos el mejor equipo de Segunda, después de la goleada al Castellón, a aterrorizarnos el descenso, tras la debacle ante el Mirandés.

Ni una cosa, ni otra. Sigo pensando que, si se acierta con buenos fichajes en enero, vamos a pelear por los primeros puestos. Me niego a admitir que el techo del Deportivo sea mantener la categoría.

Disponemos de importante margen en el límite salarial. Al 20 % que se nos ha dicho en el verano que se dejaba sin gastar del fijado por LaLiga, se le suman el inesperado acuerdo con CVC y la reducción del gasto por los jugadores que salen.

Ese notable fondo de maniobra nos debe permitir potenciar nuestra debilitada columna vertebral. Por lesiones, o por carencias en la confección de la plantilla, se precisa incorporar refuerzos de categoría.

Nuestras posibilidades económicas hacen posible fichar tres jugadores que marquen la diferencia: un hombre gol, un medio y un central. Si Fernando Soriano acierta estoy convencido de que el Depor peleará por el ascenso.

Como las necesidades se han mostrado desde el inicio del curso, espero que el DD tenga ya muy claras sus apuestas. No podemos perder más tiempo.

Lo ideal sería que se incorporasen con el resto de la plantilla tras las vacaciones navideñas. Sería una mala noticia -como lo fue en el verano no romper la hucha- que tuviésemos que aguardar sus llegadas hasta el final del mercado.

Nos jugamos buena parte de las aspiraciones en los cinco partidos antes del 3 de febrero. Un total de 15 puntos que pueden ser decisivos. Si ganamos en Tenerife el encuentro suspendido, estaríamos a solo seis puntos del play off y a once del ascenso directo.

Aún son muchas las posibilidades. El Murcia de 1991 y el Racing de 2024 son buenos ejemplos. El fichaje de buenos refuerzos (me acuerdo del de Djukic) haría que no se tratase de ninguna quimera pensar en subir de categoría.

Juan Carlos Escotet, rompa con su estilo de presidente atípico. Hable e ilusione al deportivismo. Si no lo ha hecho para despedir el año, lo puede hacer para anunciarle que sus ‘magos’ nos traerán esos tres ‘pajes’ (augurio de felicidad) que necesitamos. Nuestra gente lo tiene bien merecido.

Presidente, le deseo el ascenso en 2025. Mucha suerte. Será la de todo el deportivismo.

Augusto César Lendoiro.

Expresidente R.C.Deportivo