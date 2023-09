Artículo de Lendoiro: 'Desde mi asiento: El talón de Aquiles del Dépor 2023'

No se precisa ser muy experto en fútbol para descubrir donde tiene el Deportivo su talón de Aquiles -el punto débil de su nuevo proyecto- porque la gran carencia blanquiazul radica en la falta de especialistas del gol.

Se puede también argumentar, y no sin razón, que algún error arbitral, que las lesiones de Yeremay, Mella y Barbero, que la sanción a Lucas, que la llegada tardía de jugadores en paro… han podido contribuir a los muy malos resultados en Riazor (tres empates y un solo gol) pero, sinceramente, creo que solo pueden servir como excusas. El verdadero problema es que nos falta gol, mucho gol, y también ocasiones de gol.

El gol, todos lo sabemos, es un bien escaso y, por ello, muy caro. Si lo tienes, caso Quiles, debes hacer lo imposible por retenerlo, aunque para ello tengas que volverte un poco loco y abonar si puedes -y el Depor si que podía- una cifra que nada tenga que ver con un salario de Primera RFEF, porque es el jugador que te “garantiza” un alto tanto por ciento del ascenso.

¿Y qué ocurre si, a pesar de agotar todas las medidas de persuasión, no lo consigues? Entonces si tienes, como tenemos, la necesidad imperiosa de ascender, debes volcarte en encontrar, pagando lo que haya que pagar, y reduciendo el gasto en otras posiciones, un delantero que tenga acreditados un número de goles similares a los goles que acabas de perder. Asegurar el gol es lo primero.

Seguro que mis entrañables críticos tacharán de oportunistas estas palabras, conocidos los últimos resultados, pero debo decirles que ya lo adelantaba el 21 de julio, en mi artículo ‘El Depor que surgió tras el terremoto”. En uno de los párrafos, que copio, lo advertía: “Cubiertas portería y defensa, “solo” nos faltan dos cabezas de área y, sobretodo, gol, mucho gol. ¡Casi no nos falta nada! Construir es más difícil que destruir, y con Quiles, Soriano y Svensson se han ido 28 goles, 15 asistencias y calidad, por lo que, para superar esos registros -ya que no hemos podido, o sabido, mantenerlos- se precisa mucho más gol que el que parecen garantizar Davo y Barbero".

Creo que Fernando Soriano acertó de pleno con José Angel, como ya había hecho con porteros y defensas, pero se obsesionó con los medios, hasta el overbooking en la posición, mientras se olvidaba del goleador que tanto necesitaba, al pensar que con Lucas, Barbero, Davo y Ochoa tenía bien cubierta la punta.

La ausencia de ese delantero -Lucas no lo es- está facilitando el trabajo de los defensas rivales que observan, incrédulos, que el mayor peligro lo generamos en faltas o saques de esquina, con la llegada de nuestros centrales, y hombres altos, al área contraria. Eso es algo que nos debe hacer pensar y actuar.

Creo que contamos con una plantilla ilusionante, pero coja. No llega con una buena retaguardia, protegida por un medio campo de nivel y, cuando se recuperen los chavales, por unas bandas rápidas, con desborde y gran futuro. Se precisa un goleador que no solo aproveche ese último pase de calidad de Lucas y de quien haga este año las funciones de Soriano, sino también que sea capaz de inventarse sus goles sin ayuda externa.

Ha sido una lástima que una buena parte del esfuerzo económico realizado en el centro del campo, no se haya dedicado a la punta del ataque. Estoy convencido, pero ojalá me equivoque, que falta mucho gol, porque los de Quiles y Soriano no los van a conseguir Barbero, Lucas, Davo, Ochoa… aunque sí creo que mitigarán la diferencia la mayor aportación de medios y defensas.

Para que en el próximo mercado no tengamos que echar de menos nada, le pediría a Fernando Soriano que vaya trabajando a fondo para que los Reyes Magos nos traigan un buen punta y, si el presupuesto lo permite, otro Mario Soriano. Lo demás, salvo lesiones, parece que nos debe llevar al ascenso. La Liga, como la vida, es muy larga, por lo que en el Club se debe tener serenidad, grandes dosis de serenidad, en estos momentos.

Los aficionados lo que si echamos en falta de Quiles no sólo es el talón. De Alberto Quiles echamos en falta todo, desde una sanción por la patada en el pómulo, que nos costó el ascenso, hasta su juego, goles, asistencias… ¡Qué enorme hueco has dejado, Alberto! ¡Vuelve!

Augusto César Lendoiro.

Ex-Presidente R.C.Deportivo.

Pd. Pepe Guillin, una de las personas que más sabe de futbol en Galicia, cumple hoy 92 años y los amigos que disfrutamos con él de 25 años inolvidables en el Deportivo, le veremos soplar esas velas. A por muchas más, Pepe.