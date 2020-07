Artículo de Lendoiro: “Dépor: solo una cosa es necesaria"

El “Vísteme despacio que tengo prisa”, también sirve para este Deportivo, porque es el momento de la serenidad, de esa calma propia de las situaciones de máximo riesgo ... y ésta lo es. Es el instante en el que tendrán que aparecer los líderes de la directiva y del vestuario.

Una serenidad que no solo no está reñida con tomar rápidas decisiones trascendentes, sino que se precisa de ella para tomarlas de forma adecuada. Nos estamos jugando la vida y por eso pedimos la máxima concentración para que puedan acertar. Este no es un juego de egos, ni de echarle... Es la semana de la verdad, la de no dar palos de ciego a directivos o plantilla, ni a árbitros o Comités ...

Quizás se precise mucha suerte, pero ayudémosla, sin enfrentamientos entre nosotros. ESTE SÍ QUE ES EL MOMENTO DE LA UNIÓN. Solo faltan siete días de competición, por lo que cualquier mínima disensión en el deportivismo debe esperar.

¿Quién a principio de temporada nos iba a decir que la posibilidad de descender a Segunda B nos quitaría el sueño al final del ejercicio?¿Quién, antes de la llegada de Fernando Vazquez, en enero creía en nuestra salvación? Nadie. Y, sin embargo, sólo dependemos de nosotros tras una segunda vuelta de las mejores de nuestra historia en la División de Plata del fútbol profesional.

Que despertemos, por fin, de esta maldita pesadilla, el viernes mejor que el lunes, pero que despertemos en Segunda A, y que, todos unidos, disfrutemos de esa clasificación como si de otro título se tratase.

Ahora, sin dudarlo Dépor, “sólo una cosa es necesaria:la salvación”.