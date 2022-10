Artículo de Lendoiro: 'Debacle del Barça, Sevilla, Atleti... y del árbitro francés'

Cuando aún los colchoneros lloran el penalti de Carrasco y las posteriores ocasiones de Saúl y de Reinildo… me llama la atención que haya pasado muy desapercibido el cúmulo de errores del francés Turpin, un árbitro de Champions cuyos fallos pudieron hacer cambiar la suerte de Atlético, Leverkusen y Oporto.

El colegiado había prolongado 5’ el partido, pero eso no evitó que permitiese lanzar un córner en el 95’20” y que, tras el barullo en el área alemana, pitase el final del encuentro, sin esperar que el VAR le diese su VºBº.

A partir del minuto 95 se agolpan infinidad de preguntas, todas ellas evitables si FIFA aceptase nuestra vieja propuesta de que sea un cronometrador quien controle el tiempo y señale el final de los 60’ de juego real. Mientras no llega preguntamos:

¿Se debía lanzar el córner veinte segundos después de consumirse los cinco minutos fijados como prolongación? Creo que sí, porque se perdió más tiempo en el añadido. ¿Existe una norma por la que el VAR puede “resucitar” un encuentro cuando el árbitro ha decretado ya el final del partido? Pues que alguien la explique.

En cualquier caso para mí el gran error del colegiado es que, después de lanzar el penalty Carrasco, y detenerlo el portero, debió señalar el final del encuentro. Ya estaba cumplido el tiempo reglamentario -como lo demuestra el hecho de pitar el fin del encuentro, antes de intervenir el VAR- y, CUMPLIDO EL TIEMPO SOLO SE PUEDE LANZAR UN PENALTI. Es decir, que si el portero lo detiene o si el balón se estrella en el poste, no debe existir una jugada posterior, porque el tiempo ya está consumido.

¿Qué hubiese sucedido si el cabezazo de Saúl al larguero hubiese entrado… o si el disparo de Reinaldo supusiese el 3-2? ¿Entraría el VAR para indicar que el tanto se había logrado fuera del tiempo reglamentario o se hubiese concedido el gol, con lo que esa decisión perjudicaría no solo al Leverkusen, sino también al Oporto?

Todas los problemas producidos, y los que se pudieron producir, se hubiesen evitado si, en lugar de recaer en la memoria del árbitro llevar la contabilidad del tiempo perdido, se dispusiese de un crono visible para todos los espectadores y, de esa forma, nadie discutiría el momento exacto del final del encuentro.

Parece claro que tanto el cabezazo de Saúl, como el disparo de Reinildo, se producen fuera de tiempo, y por ello el posible gol nunca debería subir al marcador, ya que la regla dice que, cumplido el tiempo, solo se puede lanzar un penalti… salvo que yo no me haya enterado de la modificación de la regla FIFA que no desconocíamos ni siquiera los que, como yo, hicimos nuestros pinitos como árbitros de fútbol infantil en aquellos tiempos del Ural, en los que no podías participar en el campeonato si no presentabas al menos un árbitro, puesto que no los había ¡porque no se pagaba al “colegiado”!

Errores aparte, el Atleti, de forma cruel, ha recibido un golpe muy duro al verse apeado de la Champions, lo que, sin duda, afectará a su delicada economía, lo que le obligará a traspasar a alguna de sus figuras, incluso aunque se clasifique en España, que todo indica que así será, para la Champions 2023-24.

Pero no son los rojiblancos los únicos afectados en una semana plagada de malas noticias para nuestro fútbol de élite, sino que también Barça y Sevilla quedaban eliminados de Champions, con lo que ese golpe significa también para la hostelería y el comercio de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Una eliminación de tres equipos españoles en la fase de grupos ya no la recuerdo, pero aun siguen proclamando que la nuestra “es la mejor Liga del mundo”, cuando vemos que LaLiga se va empobreciendo y aún será peor el futuro con el lamentable acuerdo con CVC. Por desgracia, creo que solo Madrid y, a otro nivel, el Barça, si “las palancas” proporcionan ingresos similares a los costes de futuro que van a suponer, parece que podrán luchar de tú a tu contra los Bayern, PSG y los clubs ingleses, con el City a la cabeza, por el, hasta ahora, tan español trono de Europa.

Es la inexorable Ley de la Champions que afectará aun más a un Sevilla, que corre el grave peligro de no clasificarse para la temporada venidera, y que ya este año se vio obligado a vender a sus piezas más cotizadas y sustituirlas por otras que están muy lejos de hacernos olvidar a los Koundé y Diego Carlos, por lo que no es fácil vislumbrar quiénes pueden este ejercicio equilibrar posibles pérdidas.

Uno -al que nadie se lo ha contado, sino que ha vivido y sufrido en persona lo que supone descender de zona Champions a zona no Champions, y perder de repente en tu presupuesto de ingresos la friolera de 40 m/€… y, sin embargo, tener que seguir haciendo frente a largos e importantes contratos, firmados para evitar que los grandes jugadores no queden libres- sabe lo que estará pasando ahora por las cabezas de Laporta y Alemany, de Gil y Cerezo, de Castro y Monchi… por lo que les deseo todo el acierto para salvar este momento tan complicado, que me retrotrae a otra época del Depor. Mucha imaginación y mucha suerte, amigos.

Pd. Como un estribillo, en mis próximos artículos, pediré a FIFA, que, de una vez, imponga que la duración de los partidos sea de 60’ de tiempo efectivo de juego.





Augusto César Lendoiro

Ex-Presidente R.C.Deportivo.