Los argumentos de Ximo Navarro para defender la candidatura del Deportivo al ascenso a Primera División

A falta de seis jornadas para el final del campeonato y con el equipo en zona de ascenso directo, el defensa del Deportivo, Ximo Navarro, ha analizado los argumentos que sostienen la candidatura del equipo al ascenso. Navarro se muestra convencido de la fortaleza del grupo y considera que tienen "una de las mejores plantillas de la categoría".

El zaguero destaca que el equipo cuenta con "jugadores de mucha calidad, que marcan las diferencias", lo que convierte al Dépor en "un equipo muy muy equilibrado" en todas sus líneas. Aunque reconoce que "hay otros equipos que también son muy buenos", para Navarro es fundamental "creer en ti mismo, en tu equipo".

La cohesión del vestuario

Más allá de la calidad individual, Navarro pone el foco en la fortaleza del colectivo y la "buena relación en el vestuario", un factor que considera clave. "Los que juegan y los que no juegan, pues la verdad que estamos todos todos unidos, todos siempre apoyándose unos a otros", ha afirmado.

Estamos todos todos unidos, todos siempre apoyándose unos a otros" Ximo Navarro Jugador del Deportivo

El futbolista subraya que conseguir esa unidad "muchas veces, cuando estás en vestuario, pues no es fácil", y lo califica como "una de las cosas más importantes" para el éxito. Además, ha destacado que es una fortaleza que han mantenido "durante toda la temporada".

La fórmula del éxito

Para Ximo Navarro, la receta del buen momento del equipo es la suma de varios factores. A la calidad de la plantilla y la unidad del vestuario se añade la presencia de un "buen cuerpo técnico", como el que tienen actualmente. "Cuando lo sumas a todo eso, la calidad de los jugadores, pues creo que al final te sale un buen equipo y te da para luchar por todo", ha concluido.