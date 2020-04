Arbeláez promete “un poco de magia” con el balón ante el coronavirus

Carolina Arbeláez se incorporó al Deportivo Femenino en el pasado mercado de invierno. Los vídeos de la colombiana con distintos malabarismos con la pelota han llamado la atención en las redes sociales durante este confinamiento y la futbolista blanquiazul promete más sorpresas. “Me encanta hacer malabares y dominar bastante el balón. En estos días en confinamiento he aprovechado mucho para practicar nuevas jugadas, ver vídeos e inspirarme. Lo practico porque me hace feliz y me gusta”, confiesa.

La centrocampista todavía no ha decidido cuál será su próximo reto, pero le está dando vueltas. “Espero que sea una gran sorpresa para todas las personas que están pendientes de mis redes sociales. Lo más importante es no romper la tele que tengo en la sala. Es broma. He practicado bastante, he visto bastantes vídeos para hacer retos nuevos, pero de momento no se me ha ocurrido cuál va a ser el siguiente. Espero que dentro de poco resulte algo de imaginación y pueda hacer algo muy bonito con el balón, hacer un poco de magia y divertirlos a todos en esta cuarentena”, comenta.

#Deportivistas: Carolina Arbeláez propón dous retos.



Un é exixente pero moi sinxelo: quedar na casa.



O outro, con ou sen pinchacarneiro, xa tal...



Atréveste?



Grazas e un saúdo @Caro08Arbelaez!



Lleva poco tiempo en A Coruña, pero Arbeláez se siente muy feliz en su nuevo hogar. “En el Deportivo estoy feliz. La adaptación ha sido sencilla, gracias a los directivos, al míster y a mis compañeras de equipo, que hacen que el vestuario sea cómodo. Me gusta mucho cómo juega el Deportivo, no simplemente ganar los partidos y seguir sumando en Liga, a mí lo que más me sorprende del club es que le gusta ganar, pero también le gusta el cómo ganar. Obviamente nuestro deber como jugadoras de fútbol es seguir enamorando al público desde dentro de la cancha. Es una oportunidad bonita para seguir enamorando al público de nuestro juego y por eso me gusta tanto este gran club”, asegura.

La colombiana le da también las gracias al Consejo de Administración por la confianza que les ha transmitido durante estas semanas sin fútbol. “Tendremos que tener la cabeza fría para aceptarlo. Es una situación que se le va de las manos al club. Pero nosotras estamos tranquilas y hasta el momento hemos tenido el apoyo cien por cien del club, tanto en lo económico como en lo moral”, finaliza.