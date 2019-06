“Aquí no hay nada ganado, todo lo contrario, vamos por detrás en el marcador”

José Luis Martí rebaja cualquier posible euforia y destaca las dificultades que entraña la eliminatoria contra el Mallorca. Asegura que el Deportivo necesitará mucho del apoyo de su afición. “Y que sepan que necesitamos el apoyo, que esos 35.000 no tienen que parar de cantar, de animar durante los 95 minutos del partido, porque el partido va a ser difícil. Nos enfrentamos a un rival muy complicado para generarle ocasiones de gol. Tenemos que saber que aquí no hay nada ganado, todo lo contrario, tenemos mucho que ganar todavía porque todo lo contrario, vamos por detrás en el marcador”, aseguró en la sala de prensa de Abegondo.

Enfrente el técnico tendrá al equipo de su ciudad y en el que se formó como futbolista. El componente emotivo es lógico, pero Martí solo quiere centrarse en lograr el ascenso con el cuadro herculino. “Evidentemente no puedo obviar que es el equipo en el que me formé, es mi isla, pero lo que quería era estar aquí, en la final. No hay que darle más importancia. El partido no es el de Martí, es el del Deportivo y el Real Mallorca. Vamos a intentar ser capaces nosotros de conseguir lo que realmente buscamos y deseamos, que es intentar subir a Primera División”.

Preguntado por la aparición de su nombre en el sumario del 'Caso Oikos' en positivo, dado que, según las pruebas, el entrenador balear se negó a un amaño, Martí señaló: “La gente que me conoce sabe lo que yo pienso y cómo soy. Con eso creo que es suficiente. A partir de ahí lo más importante es el Deportivo, el partido de mañana, los 35000 aficionados que nos esperan en el campo, más los que van a estar fuera”.