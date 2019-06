Quique González destaca el valor del grupo del vestuario blanquiazul de cara al reto que todavía queda por delante. “Lo hemos dicho siempre. El grupo humano es espectacular y en los momentos más difíciles hemos estado unidos. Queremos dar las gracias a nuestra gente y les queremos hacer disfrutar con una victoria. Si hacemos bien las cosas, esperamos conseguir las victorias”, comentó el pichichi del equipo deportivista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El jueves a las nueve de la noche el Mallorca visitará el estadio de Riazor en la ida de la última eliminatoria del play off de ascenso. “No estamos para sacar pecho. Aquí no hay favoritos. De nada sirve serlo o no. Hay que pensar en hacer nuestro fútbol. El Mallorca es buen equipo, muy bien trabajado y con un entrenador”, declaró.

Quique González reapareció en la segunda parte del partido contra el Málaga, tras superar una lesión muscular y confía en que no se aprecie el agotamiento del equipo en los dos encuentros que restan para poner fin a la temporada. “En los momentos de flaqueza, la ilusión camufla un poco el cansancio que pueda haber”, finalizó.