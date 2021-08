La apuesta de Borja Jiménez le sale perfecta

Juergen Elitim fue la gran sorpresa en el once titular del Deportivo. El colombiano apenas ha podido entrenarse en pretemporada por una lesión muscular y recibió el alta apenas un par de días antes del encuentro ante el Celta B, pero Borja Jiménez apostó por él y el técnico acertó de pleno. El centrocampista firmó dos maravillosas asistencias a Miku y a Quiles, que permitieron al cuadro coruñés ponerse en clara ventaja en menos de veinte minutos.

Elitim demostró moverse bien entre líneas para encontrar el espacio para poder recibir. Una vez que tuvo el balón, encontró la espalda de la defensa celeste para permitir que los delanteros se quedasen mano a mano con el portero. “Con la entrada de Juergen de inicio teníamos un jugador de último pase y de juego corto, para llevar la pelota en muy buenas condiciones a la última línea”.

El colombiano está cedido por el Watford por una temporada. Ya conocía la liga española porque la pasada campaña visitó la camiseta de la Ponferradina. También militó en el Marbella en Segunda División B.

CAMBIO DE ONCE

Borja no podrá repetir equipo el domingo en el campo del Tudelano. Trilli será baja tras incorporarse hoy lunes, con Noel y Dani Barcia, a la concentración de la selección española sub 19. Además, habrá que estar pendientes de la evolución de Quiles, que se llevó un golpe en la rodilla. De todos modos, el futbolista cree que no será nada importante y que podrá estar a disposición del preparador abulense: “Ha sido sólo el golpe. Me ha dolido mucho pero en el descanso hemos estado mirando la rodilla y no era nada grave. Puedo andar bien y no creo que sea nada grave”, indicó uno de los goleadores del estreno liguero del Deportivo. La plantilla tuvo hoy jornada de recuperación para los que fueron titulares ante el Celta B y más intensa para el resto