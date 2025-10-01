Del anuncio del Campo Arsenio Iglesias a la ubicación de las autoridades: las otras curiosidades de la inauguración del 'Dépor Training Center'

El Deportivo de La Coruña dio a conocer el martes el proyecto de su nueva ciudad deportiva, el Dépor Training Center, pieza clave de la nueva era en la que está inmerso el club tras el regreso al fútbol profesional de los primeros equipos masculino y femenino. El proyecto tiene una extensión de 140.000 m2 y albergará 8 campos de fútbol con las dimensiones del campo del estadio de Riazor y 3 campos de apoyo de calentamiento. El coste de la obra se acerca a los 50 millones de euros.

El acto de inauguración en Abegondo contó con la asistencia de los equipos masculino y femenino, representación de la cantera y, por el atril de declaraciones institucionales, pasaron Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, Jorge Betancor, arquitecto y director general de Populous en España; Ivan Sánchez, director de infraestructuras del Dépor, y puso el punto y final el presidente Juan Carlos Escotet.

El evento también dejó otros detalles, que repasamos a continuación.

UBICACIÓN DE LAS AUTORIDADES

Todo el acto se desarrolló en un escenario ubicado en el Campo 1. Frente a él, había tres filas de asientos. En la primera fila se situaron las principales autoridades. En la zona central, estaba el presidente Juan Carlos Escotet. A su derecha, en este orden, José Antonio Santiso Miramontes, el alcalde de Abegondo; Massimo Benassi, consejero delegado del club, Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, Pablo Prieto, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Carlos Ballesta y Marta Fernández Currás, consejeros del Deportivo, y Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria.

MONCHO FUENTES Autoridades en el 'Dépor Training Center'

A la izquierda de Juan Carlos Escotet, se sentó Michelle Clemente Escotet, vicepresidenta del Deportivo; Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes; Francisco Botas, consejero delegado de ABANCA; Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña; y Benito Couceiro y José Vicente Fernández, consejeros del Deportivo de La Coruña.

Entre las ausencias destacadas la de la alcaldesa de A Coruña Inés Rey, que disculpó su ausencia por una Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provicinas. La regidora delegó en el concejal de deportes Manuel Vázquez. Este no estuvo sentado en primera fila, sino que el protocolo de organizaciónd el evento, lo ubicó en la segunda.

DEPORTES COPE CORUÑA En la segunda fila de autoridades, Manuel Vázquez, concejal de deportes de A Coruña

el club comunicó hace una semana el homenaje a arsenio iglesias

Antonio, hijo de Arsenio Iglesias, reveló que fue hace una semana cuando el club le comunicó a su familia que habría un campo en Abegondo con el nombre de su padre. "Hace una semana, a través del club. Nos dijeron que era algo que no se podía decir, que era algo que se iba a manifestar en este acto, que no se podía publicar. Me ha sorprendido el acierto de las palabras de Escotet y el sentimiento que puso cuando habló de mi padre".

yeremay se soltó con el gallego

En su intervención, Yeremay sorprendió a los presentes al intentar responder en gallego. Confesó primero que estaba nervioso, pero se soltó: "Estoy cagado. Pero diríalles que traballen moito, que disfruten moito tamén, que teñen a posibilidade de chegar", señaló como consejo para los canteranos.

Diríalles que traballen moito, que disfruten e que teñen a posibilidade de chegar" Yeremay Hernández Jugador del Deportivo

Susi Garcia Yeremay, durante la presentación del 'Dépor Training Center'

obsequio de un acebo

Como punto y final al acto inaugural, el club buscó un obsequio muy simbólico para todos los asistentes. Una pequeña planta de un acebo esperaba a la salida. "Representa lo que queremos transmitir desde esta ciudad deportiva, algo que crece, algo que se desarrolla, algo que también requiere paciencia, como en el fútbol, que a veces la paciencia es necesaria", explicó el presentador Rodrigo Vázquez.

El acebo representa lo que queremos transmitir desde aquí, algo que crece y que también requiere paciencia" Rodrigo Vázquez Presentador de la inauguración