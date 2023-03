Antoñito: “Cuando juego no pienso en que tengo cuatro amarillas”

Todos los detalles son importantes en una liga tan igualada. Tres equipos en dos puntos. Alcorcón, Deportivo y Real Madrid Castilla miran lo suyo pero es inevitable no perder de vista a los otros. El equipo coruñés, por ejemplo, tiene el domingo un partido complicado ante La Balona en la Línea de la Concepción, pero después llegará a Riazor el filial blanco. Entre esos detalles, están también los futbolistas apercibidos. Óscar Cano tiene a Quiles, Olabe, Isi Gómez y Antoñito a una amarilla de perderse un encuentro por sanción. Si la ven este domingo no estarán ante el Castilla. El técnico siempre ha dicho que no mira más allá de cada choque, pero se trata de cuatro hombres importantes en su esquema. Uno de los implicados, Antoñito, habla sobre esta circunstancia: “Cuando juego no pienso en que tengo cuatro amarillas. Hago mi fútbol: si tengo que hacer una entrada, la hago; si tengo que perder tiempo, lo pierdo. No pienso más allá. Cuando me la saquen, hay compañeros para cubrirme demasiado bien. Estoy tranquilo y, para mi, cada partido es el más importante”.

MEDIA INGLESA

El lateral andaluz no se conforma con ganar en casa y empatar a domicilio. Con esa estadística, el Dépor sumaría 74 puntos al final de liga, pero lo importante es lograr el objetivo de ser campeón: “Yo firmo subir. Si la media inglesa me permite subnir, te lo firmo ahora mismo. Si no, de tres en tres y nos quitamos de dudas”.

De cara al duelo del domingo, Cano recupera a Villares, que se perdió el compromiso ante el Badajoz al tener que cumplir un partido de sanción.