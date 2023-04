Antoñito se cita con Rodri: "Somos parecidos en superarnos en las malas"

A Coruña, 20 abr (EFE).- El lateral del Deportivo Antoñito Regal se reencontrará el domingo con su amigo Rodri Ríos, el máximo goleador del Grupo I de Primera Federación, quien, como él, recaló en esta categoría tras un tiempo en el paro: "Somos parecidos en superarnos en las malas".



"Son de estos amigos que se quedan para siempre en esto del fútbol. También mi mujer y la suya, los niños, que se quedan este fin de semana en mi casa. Son rachas goleadoras que pillan los delanteros, me alegro mucho por él y le deseo mucha suerte para lo que queda de la temporada, pero ya le he dicho que aquí en Riazor ni huela el área contraria", bromeó en rueda de prensa telemática.



Tras haber estado en situación de desempleo, Antoñito es titular indiscutible en el Deportivo y Rodri ha contribuido a levantar al Ceuta desde el último puesto hasta las posiciones de permanencia.



"Somos muy parecidos en querer superarnos en las malas. Me alegro mucho por él, porque sé que lo ha pasado mal en esto del fútbol, que ha tenido mala suerte. Y bueno, yo sigo mi camino, nunca me canso de decirlo, es lo que me han enseñado en mi casa: trabajo, trabajo y trabajo. Me considero un jugador de vestuario, juegue o no juegue", indicó.



Rodri no es la única amenaza del Ceuta, según explicó el lateral derecho en su comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



"También tiene un mediocentro que me gusta mucho que es Reina. Conozco a su entrenador, le gusta mucho el balón, tener la posesión, ir rápido a portería contraria. Es muy valiente con los jugadores que tiene y los hace mejores. Como digo, es un rival que me gustó mucho, que lo sigo porque tengo amigos allí y que me gusta su forma de entender el fútbol", sostuvo.



Al jugador andaluz no le sorprendió la evolución del Ceuta, al que superaron los gallegos con muchas dificultades en la primera vuelta.



"Allí nos gustó mucho su juego, vimos un equipo muy dinámico y combinativo que siempre miraba a portería contraria. Sabemos que es un rival muy complicado, que viene en una dinámica positiva y va a ser un partido complicado, pero estamos en Riazor y aquí somos fuertes", dijo.



Nada que ver con la versión del Deportivo como visitante, con dos puntos de los últimos doce en juego.



"En Riazor los equipos se cierran atrás con el miedo escénico de jugar ante 25.000 espectadores. Fuera de casa los equipos te aprietan mucho más arriba y nos cuesta más sacar la pelota jugada. Te puedo decir un montón de cosas que pasan por mi cabeza y se hablan en el vestuario que son cosas coherentes de este deporte", analizó.



Antoñito aseguró que a falta de seis jornadas por disputar y con la necesidad de recortar cuatro puntos a Alcorcón y Real Madrid Castilla las cuentas no obsesionan a los blanquiazules.



"No estamos obsesionados ahora mismo con la calculadora. Es verdad que somos conscientes de lo que hay, que quedan muchos puntos y estamos a cuatro, pero sólo pensamos en el Ceuta, que son tres puntos importantes que hay que ganar. Nosotros no podemos fallar y los de arriba también pensarán que no pueden fallar. Yo aún sigo siendo optimista, pienso que se puede", explicó. EFE