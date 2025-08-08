Antonio Hidalgo repasa los principales nombres de la plantilla del Deportivo

Última semana de pretemporada y Antonio Hidalgo ya ha tomado decisiones sobre la plantilla que quiere para su Deportivo. El técnico blanquiazul habló del futuro de muchos jugadores.

PATIÑO

“Va a seguir. Se ha ganando el derecho de estar en la plantilla. Le vemos de 6, con la competencia de Gragera y José Ángel. Veremos si también lo podemos ver de 8. Viene de un año duro, pero creemos que nos puede aportar cosas”

LUIS CHACÓN

"Que ese crecimiento lo pueda hacer aquí o en otro sitio y en un futuro ser un jugador importante. La competencia en su zona es grande y se lo hemos expuesto. Sabemos que es un jugador con cartel en Segunda División y que le damos esa situación para que pueda decidir"

SAMU

"En esa posición (central) no contemplamos ninguna entrada. Samu estará con nosotros entrenando. Tiene mucha competencia pero es uno más. No puede estar todas las semanas sin jugar pero me ha demostrado que es un jugador que tiene hambre, tiene solidez, que cada cosa que le digo él la empapa y al día siguiente lo hace mejor. Tenemos que ver la mejor solución"

PETXARROMAN

"Hablé el otro día con él. Sabe la competencia que hay. Ahora mismo tiene unas molestias y veremos cómo va la situación. Hay una dosis de realidad en cuando a competencia que hay que ir viendo con el paso de los días"

RUBÉN LÓPEZ

"Es un chico con mucha energía, que transmite mucho con su fútbol, con esas piernas que tiene. La gente que viene de abajo tiene que entender que el fútbol profesional es duro y tienes que ir al límite y hay que apretar para tener esa opción de poder seguir"