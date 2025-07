Antonio Hidalgo repasa los nombres propios de la pretemporada del Deportivo: Patiño, Rubén López, Chacón, Cristian Herrera, Diego Gómez

Antonio Hidalgo ha dado su primera rueda de prensa de balance desde el comienzo de la pretemporada del Deportivo de La Coruña. El técnico blanquiazul ha repasado los nombres propios en este verano blanquiazul.

Riki Rodríguez y Miguel Loureiro

"Son jugadores que no están aquí. Evidentemente, tenemos que firmar diferentes situaciones en nuestra línea de atrás y seguramente tenemos que incorporar jugadores en el centro del campo, aparte de firmar arriba y veremos a ver quién acaba llegando".

Plantilla amplia

"Lo difícil es la gran cantidad de jugadores que tienes porque para preparar el entrenamietno no es sencillo. Hay que alabar a la gente que sabe que no va a seguir, el profesionalismo que están demostrando. Nos están ayudando muchísimo e intentamos cuadrar todo lo máximo que podemos".

fichajes a realizar

"Un central tenemos que incorporar, un lateral izquierdo. Veremos si uno o dos mediocentros. Seguramente arriba, un delantero seguro y veremos si otro, dependiendo de las salidas que pueda haber".

Davo y Mfulu

"Hemos hablando con ellos. Lo más normal es que acaben saliendo, pero de momento forman parte de la plantilla. Les tratamos como uno más y están entrenando fenomenal".

charlie Patiño

"Charlie es un chico encantador. Viene de un año difícil, con una adaptación difícil. Es un jugador que queremos seguir viendo. Seguramente nosotros lo estamos viendo más de 6 que de 8, que lo puede hacer. Y en estas semanas tomaremos una decisión".

Kevin Sánchez

"Con Kevin fui muy claro desde el primer día. Era un jugador que lo queríamos ver. El primer día o el segundo vino a hablar conmigo y tiene claro que quiere salir. Piensa que saliendo va a tener esa madurez y ese crecimiento que necesita para volver. Él quiere triunfar en el Dépor y nosotros estamos encantados de que pueda ser así. En estos momentos, la situación está que seguramente Kevin va a salir".

José Ángel

"Seguramente si le preguntas a él, te va a decir que el 17 quiere jugar de titular. José Ángel viene de una lesión que yo he sufrido. No es sencillo salir de ella. Entrenó ayer por primera vez, pero poco a poco tiene que ir cogiendo sensaciones y eso no va a ser de un día para otro. Poco a poco le iremos dando ese rodaje que necesita".

Encaje de Mella y Luismi Cruz

"Vamos a conformar un buen equipo, con muchas variantes y alternativas. Tenemos que estar dispuestos a no jugar, que es jodido. Tenemos que anteponer el Dépor a nosotros. A partir de ahí, no quiere decir que Luismi y Mella no puedan jugar a la vez. Pueden jugar perfectamente a la vez. Unos días lo harán otros no".

Rubén López

"Es un chico que no tenía tan controlado. Y el año pasado, En el Barça B, ya jugó de interior, lateral. Es un chaval con muchísimas piernas, de la casa, que está entrenando muy bien y que poco a poco está ganando confianza".

Cristian Herrera

"Un tío increíble, trabajador, currante, sabe de qué va la profesión. Está jugando en la izquierda, un poco metido dentro, delantero. Él tiene gol. Sabe como moverse entre líneas. Donde están los epacios. Hay que ver todas las situaciones".

Luis Chacón

"Le queríamos ver. Esa lesión en el tobillo no le ha dejado mostrarse. Queremos verle y en la gira de Inglaterra, le vamos a dar minutos".

Diego Gómez

"He hablado con Diego, le he comentado personalmente lo que pensamos. Es un jugador joven, de la casa, que necesita minutos. Va a tener mucha competencia. Veremos la situación en la que queda al final. Necesitamos que los jugadores jóvenes tengan minutos. Si no se los podemos dar en casa, seguramente en algún momento habrá que poder buscar alguna solución. Está trabajando bien".

Giacomo Quagliata

"Es una situación que nos puede dar esa contundencia por fuera. Vamos a ver si se puede cristalizar. Las cosas hasta que no están firmadas, no se pueden confirmar al cien por cien, pero sí que es una opción".