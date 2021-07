Antonio Couceiro, sobre el ERE: “Es la única medida que podíamos llevar a cabo”

El presidente Antonio Couceiro se pronunció por primera vez desde la puesta en marcha del Expediente de Regulación de Empleo en el Deportivo hace dos semanas. “Esta es la última de las medidas que queríamos plantear pero es la única que podíamos llevar a cabo. Desde el club siempre hemos buscado una solución pactada en cada uno de los casos, a los que se ha planteado no seguir en la institución. La raíz del problema está en la existencia de contratos y condiciones totalmente alejadas de la realidad deportiva y económica del club, no solo de futbolistas sino de trabajadores cuyo salarios puede llegar a ser seis veces más alto que los de un trabajador similar en otro club de la misma categoría”, declaró.

El mandatario deportivista aseguró que la cifra de afectados por el ERE será, como mucho, de diez personas. “El ERE también afectará a otros trabajadores del Deportivo, pero no en las cifras que se ha comentado en algunos foros. Incluidos los futbolistas no se llegará a esa cifra de diez profesionales afectados porque la ley no exige esa cifra. Diez es la relación previa a las negociaciones. Nuestro deseo sería que al final no tuviésemos que aplicarlo. Hay personas que están más proactivas para alcanzar un acuerdo y otras menos. Como mucho serían diez contando jugadores y no jugadores”, señaló.

Couceiro reconoció que entrar en un ERE no era favorable para la imagen del Deportivo. “La presentación de un ERE siempre es un motivo de preocupación. En el caso de futbolistas es la única lectura posible para llegar a aplicar una rescisión de contrato por razones económicas. En el caso de empleados afectará a muy poquitas personas y son esas personas que a día de hoy tienen un salario absolutamente desmedido para la función que están desarrollando en el Deportivo de La Coruña. Los interesesedel club están por encima que los intereses personales”, finalizó.