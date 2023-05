Antonio Couceiro, sobre el convenio de Riazor: “La reunión ha sido sistemáticamente aplazada”

El presidente del Deportivo de La Coruña, Antonio Couceiro, ha revelado que continúa sin haber avances de cara a la firma del nuevo convenio con el Ayuntamiento. “Comentar, porque hay muchos deportivistas que nos preguntan sobre el convenio de Riazor. Decir que mantuvimos una primera reunión, dentro del compromiso que asumimos de retomar las negociaciones, hubo una primera reunión con el mejor de los talantes, dentro de la máxima cordialidad, allí se acordó firmar un acta con lo sucedido en esa reunión, pero tengo que decir que mes y medio depués de reiteradas solicitudes por parte del Dépor, ni hemos logrado firmar el acta y ha sido sistemáticamente aplazada la siguiente reunión. Por tanto he de transmitir que no ha habido avances en la negociación”, declaró tras un acto como presidente de la Cámara de Comercio.

El distanciamiento entre el club y el Concello se hizo público a comienzos del pasado mes de marzo, cuando el presidente blanquiazul reveló que el Ayuntamiento quería realizar un cobro por el uso comercial del estadio de Riazor, al llevar el nombre de ABANCA. “Tras muchos meses de infructuosas reuniones de carácter técnico, el pasado 13 de febrero la alcaldesa me transmitió en comunicación no formal que el Ayuntamiento quiere cobrar al Deportivo por el uso del estadio, algo que nunca había ocurrido hasta la fecha en A Coruña. Renunciar al 'naming' sería una injusticia con el Deportivo y el deportivismo y una discriminación intolerable. Un club que en su peor situación económica y deportiva de su historia no recibe ingresos municipales y, además, el Ayuntamiento le quiere cobrar”, comentó Couceiro el pasado 3 de marzo.