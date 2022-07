Antonio Couceiro: “No hay temor con Quiles, el acuerdo es total de permanencia en el Deportivo”

El presidente del Deportivo de La Coruña, Antonio Couceiro, compareció ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del club en este mercado veraniego. Repasó los nombres propios:

Borja Jiménez: “Como ya trasladamos desde el primer día, nuestro carácter de Consejo totalmente profesional trata de analizar siempre en las situaciones complicadas los diferentes escenarios a los que nos enfrentamos y tratar de elegir el mejor. Eso fue lo que hicimos durante algunos días en los que evaluamos con los informes técnicos de los responsables de la secretaría técnica y cuáles eran los escenarios. Y la conclusión final es que claramente el mejor de los escenarios era darle continuidad al proyecto que iniciamos hace un año y es en lo que estamos. Tenemos claramente confianza y le hemos dado absolutamente todo el respaldo al trabajo realizado por Borja Jiménez”.

Alberto Quiles: “No hay temor con Quiles, el acuerdo es total de permanencia en el Deportivo. Tiene el contrato que firmó por dos años. No hay ninguna intención de romper ese contrato y en estos momentos tampoco de ampliarlo”.

Continuidad de Antoñito y Soriano:“Las negociaciones están abiertas y soy razonablemente optimista de que van a acabar bien”. El gasto de palntilla va a ser Gasto plantilla para la temporada 22-23: “El gasto va a ser similar o un poco superior pero el año pasado hubo que pagar algunas indemnizaciones”.

Grupo del Deportivo: “En esta temporada 22-23 nos ha correspondido un grupo muy diferente. Es objetivamente más fuerte”.

Operación Trilli: “Por política de club y por responsabilidad institucional, hemos decidido que no vamos a salir a desmentir a medios. Eso está llevando a que haya personas que aprovechen para trasladar versiones falsas de hechos. Desde el club estamos muy sorprendidos con lo que sucedido hace 15 días en torno a la operación de Trilli. El futbolista ha tenido como jugador de la cantera y del primer equipo todas las atenciones necesarias. Viendo cómo se estaba desarrollando la recuperación de la lesión, se decidió contar con más opiniones médicas. Se concertaron citas en Barcelona y Porto. Ambos especialistas confirmaron que el tratamiento eran los correctos pero la lesión no terminaba de remitir. La única solución era la de una pequeña operación quirúrgica. El Deportivo le ofreció hacer la intervención en Madrid, validado por el doctor Arriaza, dentro de los servicios del club, pero es la propia familia la que le dice al club que prefiere en Barcelona y hacerse cargo. En ningún momento la familia le pregunta al club si puede hacer frente a ese gasto. Y ni Trilli ni su familia nos ha trasladado otra cosa al club que no sea agradecimiento por el trato”.

Manuel Pablo: "Nuestro deseo es darle absolutamente continuidad por el trabajo realizado".