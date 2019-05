“Ante el Mallorca nos jugamos la temporada”

Fede Cartabia confía en las posibilidades del Deportivo de La Coruña para estar en el play off de ascenso a Primera, pero reconoce que todo pasa por ganar al Mallorca el lunes en Riazor. “Nos jugamos toda la temporada. Somos conscientes de eso y tenemos que tener una semana de tranquilidad y estar arropados entre nosotros”, declaró el argentino en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegongo.

El centrocampista confesó también que la campaña no había sido lo esperado para él a nivel personal. “Es un cúmulo de todo. Nosotros somos personas también. No parece todo fácil como se ve desde fuera. Sufrimos mucho. A nivel individual yo he sufrido mucho. No he podido tener la continuidad que esperaba en un principio. Me ha costado mucho, no he estado dando mi nivel y yo soy el primer autocrítico y lo sé”.

Cartabia confesó también que no se imaginaba que el Deportivo estaría en esta situación a falta de tres partidos para el final de Liga y con dos puntos de distancia con la zona de play off. “No nos lo esperábamos la verdad. Este es un momento crucial, límite y solo nos vale ganar”.