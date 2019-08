Anquela: "El test del Teresa Herrera no me vale"

El último amistoso del Deportivo resultó ser el que más ilusión generó en la afición. Victoria ante el Betis en el Teresa Herrera en un buen partido del equipo coruñés. El domingo, los blanquiazules debutan ante el Oviedo, y Anquela frena cualquier tipo de comparación con el choque ante los andaluces. La Liga es una batalla distinta: “Veo al equipo bien pero ese test no me vale. A mí me valen otros que igual a vosotros no os gustaron tanto. Competir con equipo de tu categoría y con el nivel emocional de los dos equipos parejo. Jugar contra un Primera División es más fácil. A mi eso no me vale”.

Antes de empezar la competición, una pregunta clásica es qué objetivos y qué se le pude pedir a los equipos. El objetivo del Dépor es ascender, eso lo han dejado claro en el vestuario en varias ocasiones, pero lo que se le debe exigir al grupo el técnico lo tiene claro: “Lo que se pide es que el equipo dispute cada partido con la intención de ganar y nosotros vamos a salir a ganar desde el primer segundo”.

Anquela reconoce que será una cita especial por medirse a su exequipo, pero entiende que haber pasado año y medio en el Tartiere no influirá en el encuentro: “En el fútbol no parte nadie con ventaja. Ellos también nos conocen a la perfección, como es su obligación. Lo único que te puedo decir es que yo se muy bien qué equipo me voy a encontrar”.

El entrenador sigue pendiente de si puede contar con Pedro Sánchez. El centrocampista arrastra una sanción de la pasada campaña, la Federación pretende indultar a todos los jugadores en esa situación, pero el Consejo Superior de Deportes aún no ha ratificado la normativa