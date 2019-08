Anquela, sobre la llegada de Nolaskoain: "Vais por el camino correcto"

Peru Nolaskoain está cerca de llegar al Deportivo. Llegaría cedido por el Athletic de Bilbao por una temporada. Se trata de un jugador que puede actuar como central o medio centro y que es del gusto de Anquela. El técnico, que suele intentar evitar hablar de cuestiones de mercado o sobre futbolistas que pueden llegar a su plantilla, reconoce que lo de Nolaskoain está próximo: “Ya sabéis de ese tema y vais por el camino correcto, pero yo sólo hablo de la gente que está aquí”.

El club coruñés busca cerrar cuanto antes esta incorporación, que tenía otras ofertas de conjuntos de Segunda División como el Zaragoza. Además, el director deportivo, Carmelo del Pozo, busca dar salida a Fede Cartabia y a Rolan, además de fichar a un lateral izquierdo y un delantero. Tiempo hay hasta el 31 de agosto, aspecto que no le gusta nada al entrenador blanquiazul: “Vamos a ir a una guerra muy grande y me gustaría saber cuanto antes quiénes son mis soldados, pero esto funciona así. Yo no voy a poner ninguna excusa, jamás. ¿Esto toca así? Pues así se lidia”.