Anquela: “Yo no sabía que era una entrevista al principio”

Juan Antonio Anquela habló sobre el revuelo generado por sus palabras en la radio peruana RPP en el día del cierre del mercado. El técnico del Dépor aseguró desconocer que se trataba de una entrevista en un principio. “Yo no concedí ninguna entrevista a un medio peruano. Hicieron la entrevista de una conversación y yo no sabía que era una entrevista. Primero no y luego sí. En esa conversación no he dicho nada que no dijese aquí”, aseguró.

Después de las palabras emitidas en Perú -en las que Anquela decía que a día de hoy “los entrenadores son secundarios. Cuando el director deportivo ficha, te dice: 'he fichado a fulano y nada más'-, el jienense quiso aclarar que estaba muy satisfecho con el trabajo realizado por el director deportivo blanquiazul. “Estoy totalmente coordinado con Carmelo. El trabajo de la dirección deportiva es excelente. Ha quedado una plantilla bastante equilibrada. Veremos si somos capaces de sacar el rendimiento que todos esperamos”.

Con respecto a la salida de Diego Caballo rumbo al Extremadura, el técnico blanquiazul comentó: “Tenía que salir uno y a Caballo le salió una buena oportunidad. Estaba premeditado si llegaba Salva”.

Juan Antonio Anquela fue preguntado también por el objetivo del Deportivo para la presente temporada. “No sé cuál es el objetivo del Dépor. Con la boca es fácil conseguir todo, pero hay que hacerlo. El Dépor es un equipo de Primera pero no se sube con la boca. Se sube sufriendo mucho. Quiero un Dépor competitivo y como se juega en Segunda. En algunos balones no hemos sido contundentes. La palabra es competir”, finalizó el entrenador blanquiazul, que continúa preparando la visita al del Albacete de Riazor del sábado.